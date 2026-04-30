5월1일 노동절 서울 도심 교통혼잡 예상…“가급적 대중교통 이용”

노동절인 5월1일 양대 노총이 대규모 집회·행진을 개최할 예정이라 도심 교통혼잡이 예상된다.

30일 경찰에 따르면 1일 오후 1시부터 종로와 을지로, 율곡로 등 도심 곳곳에서 민주노총 산하 단체들이 사전집회를 개최할 예정이다.

오후 3시부터는 민주노총이 도심권 세종대로(세종교차로에서 시청교차로) 구간 내에서 대규모 인원이 참석하는 집회를 연다. 오후 4시부터 종로와 남대문로 이용해 한은교차로와 소공로를 경유하고 시청교차로까지 행진을 실시한다.

영등포권에서는 한국노총이 오후 2시부터 여의대로에서 집회를 열 예정이다. 집회장소 주변에 교통정체가 예상된다.

서울경찰청은 집회와 행진 중에도 차량통행을 위해 남·북, 동·서 간 교통소통을 최대한 유지하면서 시민 불편을 최소화한다는 방침이다. 가변차로 운영 등 교통 관리를 위해 교통경찰 200여명이 배치된다.

경찰 관계자는 도심권은 세종대로와 소공로 일대에서, 영등포권은 여의대로 일대에서 극심한 교통혼잡이 예상된다며 가급적 지하철을 이용해달라고 당부했다. 부득이 차량을 이용할 경우 교통정보 등을 미리 확인할 필요가 있겠다.

집회 시간과 장소 등 자세한 교통상황은 서울교통청 교통정보 안내전화(02-700-5000), 교통정보센터 홈페이지(spatic.go.kr), 카카오톡(서울경찰교통정보)을 통해 확인할 수 있다.

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