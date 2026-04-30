조인식 앞둔 화물연대-BGF로지스…운송료인상·유급휴가 등 합의

[서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 전국민주노동조합총연맹 공공운수노조 라이더유니온지부와 화물연대본부가 29일 서울 종로구 청와대 사랑채 인근에서 건당 최저임금 도입, 특고(특수형태근로종사자) 노동자성 인정, 안전운임제 확대, 라이더 자격제 등을 촉구하고 있다. 2026.04.29. yesphoto@newsis.com

숨진 조합원의 명예회복 관련 내용을 두고 막판까지 팽팽한 줄다리기를 이어가며 합의서 조인식을 연기했던 민주노총 공공운수노조 화물연대본부(이하 화물연대)와 BGF로지스가 30일 다시 조인식 테이블에 앉는다.



양측은 운송료 인상과 사망 조합원에 대한 명예회복 방안 등 핵심 쟁점에 전격 합의하고 열흘 가까이 이어진 갈등에 마침표를 찍을 전망이다.



화물연대 등에 따르면 이번 합의의 핵심은 화물 노동자의 실질적 처우 개선과 법적 리스크 해소다.



양측은 우선 운송료를 기존 대비 7% 인상하기로 합의했다.



또 특수고용직인 화물 차주들에게 분기별 1회(연 4회) 유급휴가를 보장해 정기적 휴식권을 준다



노조 활동과 관련해 업무시간 외 집회, 행사 참석 등 정당한 활동을 보장한다.



조합원이라는 이유로 불이익한 처우를 하지 않는다는 내용도 명시했다.



민·형사상 면책 조항도 포함돼 집회 과정에서 발생한 물류 차질 등 화물연대를 상대로 제기한 손해배상 청구와 가처분 신청 등도 취하될 것으로 보인다.



특히 전날 조인식 지연의 원인이었던 사망 조합원에 대한 책임 있는 명예회복과 예우 방안 역시 명문화한다.



화물연대와 BGF로지스는 이날 오전 고용노동부 진주지청에서 단체합의서 조인식을 개최한다.



당초 전날 열릴 예정이었던 조인식은 지난 20일 사고로 숨진 조합원에 대한 명예회복 등과 관련한 합의가 지연돼 하루 연기된 바 있다.



이번 사태는 지난 20일 오전 진주 CU 물류센터 앞 집회 현장에서 비조합원이 몰던 화물차에 조합원이 치여 숨지면서 시작됐다.

<연합>

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