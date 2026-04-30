[속보] 삼성전자 1분기 반도체 부문 영업이익 53.7조…역대 최대

삼성전자 서초사옥. 연합뉴스

삼성전자가 올해 1분기 영업이익이 57조2328억원을 기록했다고 30일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 756.10%나 급증한 규모로, 사상 최대 규모다.

특히 반도체부문(DS) 영업이익은 53조7000억원으로 집계됐다. 지난해 동기 대비 48.8배, 지난해 연간 DS부문 영업이익(24조 9000억 원)의 2배를 웃도는 수준이다.

DS부문은 이로써 스마트폰과 가전 사업 부진에도 불구하고 1분기 전사 영업이익이 사상 최대인 57조 2000억 원을 달성하는 데 주도적인 역할을 했다. 1분기 DS부문 매출 역시 81조 7000 원으로 225% 올랐다.

D램과 고대역폭메모리(HBM), 낸드 플래시 등 삼성전자의 주력 메모리 제품이 엔비디아를 포함한 글로벌 빅테크들의 인공지능(AI) 연산 수요를 적극 공략해 실적이 개선됐다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 4분기 전 세계 D램 시장에서 삼성전자는 점유율 36%로 1위를 차지했다. HBM 점유율은 22%로 SK하이닉스(57%)에 이은 2위였다.

삼성전자는 올해 엔비디아 차세대 칩 ‘베라 루빈’용 HBM4 공급 등을 통해 메모리 시장 주도권을 강화할 방침이다. 평택과 용인, 미국 테일러 등 주요 생산거점도 각각 수십조 원 투자 규모로 확대 중이다.

삼성전자는 이를 포함해 1분기 매출 133조 8734억 원, 영업이익 57조 2328억 원을 달성했다.

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