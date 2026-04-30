메타, 1분기 매출 33% 늘어 84조원…주가는 6%대 급락

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페이스북·인스타그램 운영사 메타가 전년 동기 대비 33% 늘어난 매출을 기록하고도 이용자 수 정체 우려와 인공지능(AI) 인프라 투자 부담이 겹치며 주가가 급락했다.



메타는 1분기 매출이 563억1천만 달러(약 83조6천억원)를 기록해 시장조사업체 LSEG가 집계한 월가 예상치 554억5천만 달러를 웃돌았다고 29일(현지시간) 공시했다.



매출 대부분을 차지하는 광고 등 사회관계망서비스(SNS) 앱 제품군 부문은 559억1천만 달러의 매출을 올려 지난해 같은 기간보다 33% 성장했다.



광고 노출 수는 전년 대비 19%, 평균 광고 단가도 같은 기간 12% 상승하며 견고한 수익성을 입증했다.



반면 메타버스(확장가상세계) 사업과 스마트 안경 등이 포함된 리얼리티랩스 부문 매출은 4억200만 달러로 전년(4억1천200만 달러) 대비 2.4% 역성장했다. 이 부문은 40억3천만 달러의 영업 손실도 면치 못했다.



전체 순이익은 267억7천만 달러로 지난해 같은 기간보다 61% 급증했으며, 주당순이익(EPS)은 10.44달러로 시장예상치(6.79달러) 1.5배 이상을 기록했다.



다만 1분기 순이익에는 80억3천만 달러의 세금 혜택이 포함돼 있으며, 이를 제외할 경우 EPS는 7.31달러 수준이라고 메타는 설명했다.



마크 저커버그 최고경영자(CEO)는 "이번 분기는 앱 전반에서 강력한 성장세를 보였고 메타초지능연구소(MSL)의 첫 모델을 출시하는 등 중요한 이정표를 세운 분기"라며 "우리는 수십억 인구에 맞춤형 초지능을 제공할 수 있을 만큼 순조롭게 전진하고 있다"고 자평했다.



저커버그 CEO는 콘퍼런스콜에서 "사람들은 AI를 활용해 더 효율적으로 업무를 수행하고 있고 우리는 이런 인재를 중심으로 회사의 다음 단계를 준비 중"이라며 "우리는 팀 규모를 불필요하게 키우지 않도록 조직을 효율화하고 있다"고 말하는 등 최근 단행한 구조조정 기조를 이어갈 방침임을 분명히 했다.



메타는 2분기 매출액 전망치를 580억∼610억 달러로 제시했는데, 이는 금융 분석가들의 예상치 595억 달러에 부합하는 수준이다.



메타는 올해 자본지출 예상치를 기존의 1천150억∼1천350억 달러에서 상향해 1천250억∼1천450억 달러로 조정했다.



메타는 부품 가격 상승과 미래 용량 확보를 위한 데이터센터 건설 비용 증가를 이 같은 조정의 이유로 들었다.



메타는 또 유럽연합(EU)과 미국에서 법·규제 관련 사안이 실적에 영향을 미칠 수 있으며, 미국 내에서 추가 소송이 예정돼 있다고도 언급했다.

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이날 메타 주가는 정규장에서 0.3% 내린 데 이어 실적발표 이후 시간외거래에서 약 6.4% 추가 하락해 미 동부시간 오후 6시50분 기준 626달러선에서 등락하고 있다.



이 같은 주가 하락은 메타의 1분기 SNS 일간활성이용자(DAP)가 35억6천만 명으로 직전 분기 대비 5% 이상 감소한 데 따른 것으로 분석된다고 미 경제방송 CNBC는 전했다.



DAP는 페이스북·인스타그램·왓츠앱 등 메타의 서비스를 하나라도 이용한 일일 이용자를 집계하는 수치다.



메타는 이란 전쟁과 러시아 내 왓츠앱 접속 제한 등을 DAP 하락의 원인으로 제시했다.



자본지출 예상치가 늘어난 것도 이 같은 주가 하락의 원인으로 지목됐다.



투자은행 D.A. 데이비슨의 길 루리아 이사는 "메타의 실적은 기대치에 부합했지만, 구글 실적이 호조를 보인 상황에서 투자자들에게 인상을 남기기엔 부족했다"고 지적했다.

<연합>

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