전국 대체로 흐려…큰 일교차에 건강 유의 [오늘날씨]

지난 9일 오전 제주시 오라동 중산간에서 바라본 도심 위로 비구름이 두텁게 자리하고 있다. 제주=연합뉴스

목요일인 30일 중부지방은 가끔 구름 많다가 늦은 오후부터 흐려지겠고, 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다.

내륙을 중심으로는 일교차가 15도 가까이 벌어지는 등 낮과 밤의 기온 차가 커 건강관리에 유의하는 것이 좋다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 11.5도, 수원 8.7도, 청주 12.1도, 대전 9.9도, 제주 11.1도, 대구 12.0도, 창원 12.2도 등이다.

낮 기온은 서울 23도, 인천 21도, 수원 22도, 춘천 22도, 강릉 19도, 청주 22도, 대전 22도, 전주 21도, 광주 20도, 대구 21도, 부산 18도, 제주 16도 등으로 예상된다.

건조특보가 발효된 충청권 내륙과 전북 북동 내륙, 경북권 내륙 등에서는 대기가 매우 건조하니 산불과 화재 예방에 각별히 유의해야 한다.

충북 남부와 전라 동부, 경상권에서는 늦은 오후부터 밤사이에 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 5~10㎜다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.

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