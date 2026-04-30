압구정 건물주 박정수 "남편 위해 지었는데 술만 마셔"

배우 박정수가 남편 정을영 PD를 위해 서울 강남구 압구정동에 건물을 지어줬다고 했다.

박정수는 29일 자신의 유튜브 채널에서 자신이 정 PD를 위해 지은 건물을 소개했다.

박정수는 "남편 일하라고 2011년에 지어준 건데 이걸 짓자마자 일을 안 하더라. 술만 마신다"고 말했다.

그러면서 "나도 대본 읽고 책도 보고 차분하게 마음을 가라앉히고 싶을 때 여기 온다"며 "남편이 책을 가득 쌓아두고 보기에 다 치워버렸다"고 했다.

박정수는 정신적으로 쉴 수 있는 공간이 필요하다고 했다.

그는 "남자나 여자나 여력이 되면 오피스텔이든 시골집이든 정신적으로 쉴 수 있는 공간을 마련해두는 게 좋다. 특히 남자들은 퇴직하고 나면 그런 공간이 필요한 것 같다"고 말했다.

정 PD 사무실은 복층 구조로 위층에 박정수와 정 PD 사진이 있었다.

박정수는 "과거에 묻혀 사는 사람을 꼰대라고 하는데 그럼에도 이런 사진들을 보며 '나도 이럴 때가 있었지'하고 생각하게 된다"고 말했다.

또 "나의 장점이 무엇일까 돌아보니 도전하는 거더라. 그래서 과거 사진을 보며 '앞으로도 노력해야지' 다짐하는 거다"고 했다.

박정수는 정 PD와 20년 넘게 사실혼 관계를 유지해왔다. 정 PD는 드라마 '목욕탕집 남자들' '부모님 전상서' '내 남자의 여자' '무자식 상팔자' 등을 연출했다. 배우 정경호 아버지이기도 하다.

<뉴시스>

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