전원주, 치매 초기 진단…"자녀에 짐 될까 걱정"

배우 전원주가 치매 초기 진단을 받았다고 밝혔다.

9일 방송된 TV조선 ‘퍼펙트 라이프’에서는 전원주가 출연했다.

전원주. TV조선 '퍼펙트 라이프' 캡처

전원주는 최근 빙판길에서 넘어져 고관절 인공관절 수술을 받은 근황을 전하며 "지금은 좋아졌다. 치료를 하니까 살 것 같다"고 했다.

전원주는 "요즘 깜빡깜빡하는 증상이 잦아졌다. 사람을 잘 못 알아봐서 오해받기도 하고, 얼굴은 아는데 이름이 생각이 안 나서 걱정이다"고 털어놨다.

그러면서 "지난번에 누가 나에게 밥을 사줬는데, 기억하지 못해 낭패를 본 적이 있다. 지금은 메모하는 습관을 들였다"고 했다.

또한 "건망증이 생기다 보니 스스로도 걱정이지만, 자녀들과 내 주위 사람들에게 짐이 될까 봐 노래와 춤, 등산을 하고 있다"고 했다.

전원주는 "친한 동창 한 명이 치매가 왔다. 방금까지 나랑 인사해놓고 '댁은 누구세요?' 이러더라. 내가 주저 앉았다. 치매 걸린 친구를 보면 차라리 죽는 게 낫겠단 생각이 들 정도로 처참하다. 살아도 사는게 아니다"라고 토로했다.

전원주는 병원 신경과를 찾았다. 그는 전문의에게 가장 불편한 점으로 "사람을 빨리 못 알아봐서 오해를 받는다"고 했다.

전원주는 1년 전에 건강검진에서 치매 초기 진단을 받았다고 했다. 전문의는 "검사 결과와 일상 생활을 종합하면 전원주씨의 현재 상태는 경도인지장애에 해당한다. 치매 전 단계"라고 진단했다.

<뉴시스>

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