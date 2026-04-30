하정우 “재수 행님 이어 북구 발전시키겠다”…한동훈과 깜짝 조우도 [투데이 여의도 스케치]

정치는 말이다. 정치인의 신념과 철학, 정당의 지향점은 그들의 말 속에 담긴 메시지를 통해 유권자들에게 전달된다. 누가, 왜, 어떤 시점에 그런 발언을 했느냐를 두고 시시각각 뉴스가 쏟아진다. 권력자는 말이 갖는 힘을 안다. 대통령, 대선 주자, 여야 대표 등은 메시지 관리에 사활을 건다. 사회관계망서비스(SNS) 시대에는 인터넷에 올리는 문장의 토씨 하나에도 공을 들인다. 팬덤의 시대, 유력 정치인의 말과 동선을 중심으로 여의도를 톺아보면 권력의 흐름이 포착된다. 그 말이 때론 정치인에게 치명적인 비수가 되기도 한다. 언론이 집요하게 정치인의 입을 쫓는 이유다.

더불어민주당 정청래 대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

① 與 “곧바로 특검” 野 “맹탕…李 구하기”

‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회’(국조특위) 활동을 두고 여야가 각자 유리한 방향으로 해석하는 아전인수식 공세에 나섰다. 더불어민주당은 정치검찰의 위법·부당한 행위가 드러났다고 주장한 반면, 국민의힘은 이재명 대통령을 위한 공소취소 목적의 ‘맹탕 조사’였다고 맞받았다.

민주당 정청래 대표는 당 회의에서 “국조특위에서 실체적 진실에 접근한 만큼 이후에는 특검에서 바통을 이어받아 모든 의혹의 전말을 밝혀내고 책임자들을 처벌해야 할 것”이라고 했다. 정 대표는 “녹취록 조작, 엑셀 파일 조작, 진술 조작 등 국조특위에서 다루는 7대 사건 모두에서 정권 차원의 지시와 개입이 있었다는 것이 명명백백하게 확인되고 있다”며 “특위 활동이 마무리되는 즉시 특검을 신속히 추진해 모든 진실을 남김없이 밝히고 책임자들을 법의 심판대에 세울 것”이라고 했다.

반면 국민의힘은 특위를 겨냥해 “시작만 요란한 ‘맹탕 국조’”, “‘이 대통령 구하기’를 위한 정쟁의 장에 불과했다”고 혹평했다. 박성훈 수석대변인은 “국민의 혈세를 낭비하며 이 대통령 한 사람의 죄를 덮으려 했던 국정조사가 결국 추악한 본색만 드러낸 채 끝났다”며 이같이 밝혔다. 박 대변인은 “민주당이 그토록 자신하던 ‘조작’의 물증은 고사하고, 오히려 증인들의 입을 통해 사건의 본질인 ‘방북 비용 대납’의 실체만 재확인됐다”며 “연어 술파티 의혹은 당사자인 김 전 회장의 강력한 부인으로 허구임이 드러났다”고 했다.

송언석 국민의힘 원내대표. 연합뉴스

② 송언석 “北을 ‘조선’으로 부르는 건 위헌…정동영 경질사유 늘어”

송언석 국민의힘 원내대표는 29일 통일부가 북한을 ‘조선’으로 호칭하는 문제를 공론화하겠다고 밝힌 것을 두고 “정동영 장관을 경질해야 할 사유가 하나 더 늘었다”고 비판했다.

송 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 “북한을 ‘조선’으로 부르겠다는 것은 북한식 ‘두 국가론’에 따라 별도의 동등한 국가로 인정하겠다는 뜻”이라며 “북한을 국가로 인정하지 않는 헌법 제3조 영토조항에도 위반되고, 북한을 통일의 대상으로 보는 헌법 제4조 통일조항에도 위배된다”고 주장했다. 그러면서 “북한을 조선으로 부르겠다는 것은 명백한 위헌이며, 공론화를 거쳐 바꿀 수 있는 사안이 아니다”라고 덧붙였다.

앞서 정 장관은 지난달 25일 통일부·통일연구원 공동주최 학술회의에서 ‘조선민주주의인민공화국’, ‘한조 관계’ 등의 표현을 사용하며 논의에 불을 붙였다. 통일부는 28일 ‘조선’ 국호 사용에 대해 “다양한 채널을 통한 공론화를 거쳐 정해질 것”이라고 입장을 밝혔다.

６·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 보궐선거에 출마하는 하정우 전 청와대 AI 수석과 한동훈 전 국민의힘 대표가 29일 부산 북구 구포시장에서 유세를 펼치던 중 만나 인사하고 있다. 연합뉴스

③ 하정우 “재수 행님 이어 북구 발전시키겠다”…한동훈과 깜짝 조우도

부산 북갑 국회의원 보궐선거 더불어민주당 후보로 출마를 공식화한 하정우 전 청와대 인공지능(AI)미래기획수석비서관이 “재수 행님 뒤를 이어 북구를 발전시키겠다”고 말했다. 하 전 수석은 이날 오후 부산 구포시장을 찾아 상인들과 인사하며 이같이 말했다.

더불어민주당은 29일 하 전 수석을 발탁하는 2차 인재영입식을 열며 부산 북갑 보궐선거 공천을 사실상 공식화했다. 하 전 수석은 부산 첫 일정으로 구포시장을 찾은 이유에 대해 “가장 상징적인 곳이라고 생각했다”며 “고향 주민들을 먼저 만나 ‘북구의 아들이 돌아왔다’고 인사드리는 것이 도리라고 생각했다”고 설명했다.

하 전 수석은 시장을 돌던 중 먼저 현장에 와있던 한동훈 전 국민의힘 대표를 마주치기도 했다. 한 전 대표는 하 전 수석의 한쪽 어깨를 두드리며 “건강 챙기세요”라고 했고, 하 전 수석은 “건강하셔야 됩니다”라고 화답했다.

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