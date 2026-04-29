정용진 회장 부인 콘서트 찾은 트럼프 장남…‘MAGA’ 모자에 사인

정용진 신세계그룹 회장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어와 만났다. 1년 만에 방한한 트럼프 주니어와 정 회장은 평소 친분이 두터운 것으로 알려졌다.

트럼프 주니어는 29일 오후 7시 서울 잠실 롯데콘서트홀에서 열린 ‘한지희 도이치 그라모폰 앨범 발매 콘서트’에 참석했다. 이번 콘서트는 정 회장 부인 한지희씨의 데뷔 앨범 발매 기념 콘서트다.

정용진 신세계그룹 회장(오른쪽)이 29일 서울 송파구 잠실 롯데콘서트홀에서 열린 부인 한지희씨의 데뷔 앨범 발매 콘서트에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어, 그의 약혼자 베니타 앤더슨과 인사를 나누고 있다. 뉴시스

정 회장은 이날 오후 6시40분쯤부터 콘서트홀 로비에서 약 3분간 대기하다 트럼프 주니어 일행을 맞이했다. 정 회장은 웃는 얼굴로 트럼프 주니어와 그의 약혼자 베니타 앤더슨과 차례로 악수한 뒤 가벼운 포옹을 했다.

정 회장 측은 이어 트럼프 주니어에게 ‘TRUMP(트럼프)’라고 적힌 빨간 색의 일명 ‘마가’(MAGA·미국을 다시 위대하게) 모자를 건넸고, 트럼프 주니어는 모자에 사인한 뒤 돌려줬다.

앞서 정 회장은 지난해 초 트럼프 대통령의 취임식에 부인 한씨와 함께 참석했고, 트럼프 대통령의 사저인 팜비치 마러라고 리조트에 초대받기도 했다. 최근 신세계그룹과 국내에 초대형 인공지능(AI) 데이터센터를 짓기로 한 미국 인공지능 기업 리플렉션 AI의 창업자 미샤 라스킨도 트럼프 주니어를 통해 연이 닿은 것으로 전해진다.

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