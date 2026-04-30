경기도 ‘쓰레기 하루 30g 감량’ 총력

경기도가 1인당 비닐봉지 석 장 무게에 해당하는 하루 30g의 생활쓰레기를 줄이기 위해 ‘도민실천형 생활폐기물 감량 프로젝트’를 추진한다. 수도권 직매립 금지에 대응하는 프로젝트에는 2030년까지 5년간 1조5447억원이 투입된다.

29일 경기도에 따르면 도내에서 하루 발생하는 5497t의 쓰레기 중 재활용 등을 제외하고 소각이나 매립되는 양은 4322t에 달한다. 공공 소각시설 처리용량이 3888t이어서 하루에 약 430t을 줄여야 매립하지 않고 모두 처리할 수 있다. 도는 이에 착안해 1400만 도민이 매일 30g씩 쓰레기를 감량하는 프로그램을 내놓았다. 이를 합하면 목표량인 430t이 된다.

우선 단독주택과 상가 지역의 분리배출 환경을 아파트 수준으로 끌어올리는 기반시설 확충에 나선다. 현재 도내 공동주택의 1인당 재활용품 분리 배출량은 219g인 반면 단독주택은 68g에 그친다.

도는 올해 용인시 등 13개 시·군에 생활폐기물 거점 배출시설 130곳을 설치하고, 2030년까지 이를 750곳으로 확대할 계획이다. 이곳에는 전담 관리인이 지정돼 책임 관리제가 시행된다.

경기도가 1인당 비닐봉지 석 장 무게에 해당하는 하루 30g의 생활쓰레기를 줄이기 위해 ‘도민실천형 생활폐기물 감량 프로젝트’를 추진한다. 세계일보 자료사진

아울러 매년 380명 이상의 쓰레기 처리 감시원을 채용해 현장에 투입하고, 외국인 밀집 지역에는 주민센터 등을 중심으로 분리배출 안내문을 배포할 예정이다. 매년 분리배출 선도구역 3곳도 선정해 우수 사례를 확산한다.

다회용기 사용 역시 확대한다. 수원, 의정부 등 경기도의료원 6개 공공장례식장에 다회용기를 전면 도입하고, 대규모 민간 장례식장과 배달 애플리케이션(앱), 지역 축제 등 생활 전반으로 확대한다. 재활용 보상 품목도 기존 건전지와 종이팩에서 유리병, 합성수지 등으로 늘리고 브랜드 건전지와 고급 재생 화장지 등 다양한 물품으로 보상한다.

공공 소각시설의 경우 2030년까지 하루 처리용량을 6359t 규모로 확충하고 재활용 선별장인 생활자원회수센터는 하루 1553t을 처리할 수 있는 규모로 늘린다. 남은 음식물류 폐기물을 재생에너지로 바꾸는 바이오가스화 시설도 현재 4곳에서 5곳으로 확대한다. 차성수 도 기후환경에너지국장은 “재활용품 분리배출, 일회용품 줄이기, 전자영수증 선택 등 생활 속 작은 실천에 동참해 달라”고 당부했다.

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