900억대 車 부품 대출사기… 금감원, 저축은행 전수조사

국내 대형 저축은행에서 수입차 부품업체들이 연루된 대규모 자동차 부품 매출채권 담보대출 사기 사건이 발생해 금융당국이 전수 조사에 나섰다. 이들은 허위 수리비 견적서를 바탕으로 금융사로부터 대출을 받은 뒤 이를 고의로 상환하지 않는 수법을 쓴 것으로 파악된다.

29일 금융당국 등에 따르면 웰컴저축은행은 지난해 말 자동차 부품 매출채권 담보대출 사기 사고를 인지해 금융감독원에 자진 신고했다. 관련 부품업체 및 공업사 등을 대상으로 수년간 취급한 유동화 대출 전체 규모는 약 3000억 원에 달하는 것으로 파악된다. 피해액 대부분은 업계 4위인 웰컴저축은행에 집중됐으며, KB저축은행에서도 45억원가량의 부실 대출이 발생한 것으로 확인됐다.

사진=연합뉴스

사기를 기획한 부품업체들은 주로 보험개발원의 수리비 견적 시스템(AOS)을 악용한 것으로 조사됐다. 이들은 실제 부품을 납품하지 않고도 가짜 특수목적법인을 설립하거나 허위로 매출액을 부풀리는 방식으로 가짜 견적서를 꾸며냈다. 저축은행들은 수리가 완전히 끝난 뒤 보험사가 지급하는 보험금을 믿고 이들이 낸 가짜 서류를 근거로 최장 6개월 만기의 매출채권 유동화 대출을 내줬다.

사기 행각은 대출 만기 시점이 지나 연체가 발생하면서 드러났다. 대금을 회수하지 못한 저축은행들이 보험사에 직접 수리비를 청구했으나 실제 차량 수리 사실이 전혀 없어 보험금 지급이 거절된 것이다.

당국은 전체 대출액 중 단기 위주로 실행된 2000억원은 즉각 회수됐다고 설명했다. 웰컴저축은행은 남은 약 900억원에 대해 전액 충당금을 쌓고 사기 대출 선별 작업을 진행 중이다.

사고 인지 직후 웰컴저축은행은 관련 대출 취급을 전면 중단하고 곧바로 경찰에 정식 수사를 의뢰했다. 이와 함께 대출금을 빼돌린 사기 부품업체의 자산을 동결하기 위한 가압류 절차에도 착수했다.

금감원은 웰컴저축은행에 이어 KB저축은행에 대해서도 강도 높은 현장 검사를 진행 중이며 다른 저축은행에도 유사 사례가 있는지 파악하기 위해 전수조사를 벌이고 있다.

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