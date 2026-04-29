매디슨 황, 삼성전자, 하이닉스, 두산로보틱스 연달아 방문…AI 협업 논의

젠슨 황 엔비디아 CEO의 장녀인 매디슨 황 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석 이사가 국내 기업들을 잇달아 만나 피지컬 인공지능(AI) 협력에 나섰다.

김민표 두산로보틱스 대표와 매디슨 황 엔비디아 수석 이사가 29일 경기 성남시 분당구 두산로보틱스 이노베이션센터에서 함께 대화하며 시설을 둘러보고 있다. 연합뉴스

황 수석이사는 29일 경기 성남시 분당구 소재 두산로보틱스 이노베이션센터를 찾았다. 그 자리에서 김민표 두산로보틱스 대표와 피지컬 AI 기술 협력 방안을 논의했다. 양사는 두산로보틱스가 개발 중인 에이전틱 로봇 운영체제와 엔비디아의 AI·로보틱스 시뮬레이션·학습 인프라를 연계해 산업 현장에 적용할 수 있는 로봇 실행 플랫폼을 구축할 계획이다. 양사는 내년 CES와 같은 글로벌 주요 전시회에서 협업의 결과물을 발표하는 것도 추진할 예정이다.

황 수석이사는 전날 LG전자와 현대차를 만난 데 이어 삼성전자와 SK하이닉스까지 연쇄 회동했다. 이날 두산로보틱스를 방문하기 전 삼성전자와 SK하이닉스 주요 경영진들과 만나 반도체와 로봇 플랫폼을 아우르는 피지컬 AI 생태계 구축 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 그는 이 자리에서 로봇의 두뇌 역할을 하는 고성능 AI 반도체 공급망을 살폈다. 엔비디아가 주도하는 로봇 시뮬레이션 플랫폼 '옴니버스'와 국내 기업들의 하드웨어 제조 역량을 결합하는 실질적인 협력 모델을 타진한 것으로 전해졌다.

이에 앞서 황 수석 이사는 전날 현대차와 LG전자도 만나 협력 방안을 폭넓게 논의했다. 같은 날 서울대학교 해동첨단공학관에서 열린 ‘AI 시대의 리더십: 여성들의 목소리’ 포럼에도 참석했다. 한편 황 수석 이사는 지난해 10월 서울에서 진행된 황 CEO와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장의 ‘깐부 회동’에 동행하며 국내 기업들과 신뢰를 쌓아온 바 있다.

올해 2월에는 미국 실리콘밸리에서 이뤄진 최태원 SK그룹 회장과 황 CEO의 만남에도 자리를 지킨 황 수석 이사는 이번 방한을 통해 그동안 다져온 연합 전선을 실제 사업 협력으로 구체화할 것으로 보인다.

황 이사를 포함한 글로벌 빅테크들이 연달아 한국을 방문하면서, 국내 기업들의 AI경쟁력도 주목받고 있다. 재계 관계자는 “AI에 필수인 메모리 반도체부터, 소재, 기초부품까지 기술력을 갖춘 몇 안되는 국가가 한국”이라며 “현재 성과에 만족하지 않고 AI 산업을 주도할 수 있도록 기업들의 경쟁력을 강화해야 한다”고 강조했다.

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