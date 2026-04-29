정의선 회장, 8년만에 베이징모터쇼 찾았다…중국 공략 힘싣기

정의선 현대차그룹 회장이 8년 만에 세계 최대 자동차 전시회인 베이징 모터쇼를 찾았다.



중국 완성차업체들의 기술력과 시장 트렌드를 직접 점검하는 한편, 최근 현지 공략 강화에 나선 현대자동차에 힘을 실어주는 행보로 풀이된다.

정의선 현대차그룹 회장. 현대자동차그룹 제공

29일 중국 완성차업계에 따르면 정 회장은 이날 베이징 국제전람센터와 국제전시센터에서 열린 베이징 모터쇼(오토차이나 2026)를 방문해 현장을 점검했다.



정 회장이 베이징 모터쇼를 찾은 것은 2018년 이후 8년 만이다. 지난해 참관한 상하이 모터쇼를 고려하면 2년 연속 중국 모터쇼 방문이다.



지난 24일 개막한 베이징 모터쇼는 전시 면적이 축구장 50여개 크기인 38만㎡로 글로벌 최대 규모의 자동차 전시회다.



정 회장은 이날 전시장을 둘러보며 전기차, 배터리, 자율주행 등 고도화하고 있는 중국 업체들의 경쟁력을 확인한 것으로 전해졌다.



특히 현지 업체들이 가격 경쟁력뿐 아니라 기술력 측면에서도 가파른 성장세를 보이는 점에 주목한 것으로 알려졌다.



아울러 현대차 부스를 찾아 전용 전기차 브랜드 '아이오닉'의 첫 번째 중국 전략형 모델 '아이오닉V'를 살피고 중국 시장 전략을 점검했을 것으로 관측된다.

아이오닉V. 현대자동차그룹 제공

현대차는 이번 베이징 모터쇼에서 아이오닉V를 세계 최초로 공개하고 중국 시장 재도약 의지를 표명했다.



아이오닉V를 시작으로 향후 5년간 20종의 신차를 출시하고 연간 판매량을 50만대 수준으로 끌어올리겠다는 목표다.



현대차는 2016년 중국 판매량이 114만대에 달했으나 2017년 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드) 사태 등을 계기로 급락세를 타 작년엔 13만대를 기록했다.



장재훈 현대차그룹 부회장은 지난 24일 베이징 모터쇼에서 기자들과 만나 "중국은 많이 배우고 많이 얻어야 할 시장"이라며 "가장 어려운 시장이지만 다시 한번 재기해서 성공을 만들겠다"고 말했다.

<연합>

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