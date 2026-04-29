‘봄나물의 황제’ 곰취 한자리에…양구 곰취축제 내달 2일 개막

강원 양구군은 봄을 알리는 지역 대표 먹거리이자 봄나물의 황제인 곰취를 주인공으로 한 ‘청춘양구 곰취축제’가 오는 5월 2일부터 5일까지 나흘간 양구 레포츠공원 일원에서 개최된다고 29일 밝혔다.

올해로 23회를 맞이하는 이번 축제는 ‘로얄(Royal) 곰취’를 슬로건으로, 어린이날 연휴와 맞물려 가족 단위 방문객을 겨냥한 체험과 공연 콘텐츠를 대폭 강화했다. 특히 곰취를 활용한 체험과 공연 프로그램을 유기적으로 결합해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 ‘오감 만족형 축제’로 구성됐다.

축제장에서는 ‘캐치! 티니핑’ 팝업놀이터와 키즈 어드벤처존을 중심으로 애니멀 타운, 에어바운스, 비눗방울놀이터 등 어린이 놀이 공간이 운영된다. 여기에 곰취 키트 만들기, 로얄고미 페이퍼 토이, 바다유리 펜던트 제작 등 체험 프로그램이 더해져 가족 단위 방문객의 참여도를 높일 예정이다.

양구 곰취축제 포스터. 양구군 제공

공연 프로그램도 다채롭게 펼쳐진다. 축제 첫날인 2일에는 최수호, 김다비, 강유진, 손헌수가 출연하는 MBC 라디오 공개방송이 진행된다. 3일에는 낮 시간대 ‘미니특공대 싱어롱쇼’가 열리고 저녁에는 DJ DOC와 박다혜가 참여하는 ‘청춘양구 콘서트’가 이어진다.

4일에는 김홍남, 장윤정이 출연하는 ‘로얄 곰취 콘서트’가 펼쳐진다. 5일 어린이날에는 낮 시간대 ‘캐치! 티니핑 싱어롱쇼’와 가족 동요제 ‘고미랑 놀Go! 노래하Go! 즐기Go!’가 진행된다. 이날 저녁에는 ‘옥상달빛’이 참여하는 가족콘서트가 열려 축제의 대미를 장식한다.

곰취를 활용한 먹거리 프로그램도 축제의 또 다른 즐길 거리다. 곰취 페스토 피자 만들기 체험과 곰취아트체험, 곰취 떡메치기 등이 운영된다. 곰취 막걸리 판매도 함께 이뤄져 방문객들에게 색다른 미식 경험을 제공한다. 캐릭터빵과 곰취아이스크림 등 간편하게 즐길 수 있는 먹거리도 마련된다.

방문객 참여형 이벤트도 풍성하다. 축제장 내에서 1만원 이상 구매 영수증을 제시하면 한정판 키링을 증정하는 이벤트와 SNS 인증 이벤트, 설문조사 참여 이벤트 등이 운영된다.

특히 어린이날 당일에는 종합안내소에서 선착순 2500명에게 기념품을 증정하는 특별 이벤트가 진행될 예정이다. 또한 축제 전반에 걸쳐 다회용기 사용을 확대하고 일회용품 사용을 줄이는 등 친환경 축제 운영도 강화한다.

양구군은 축제 개막에 앞서 서울 현대백화점 천호점에서 팝업스토어를 운영하는 등 수도권 대상 사전 홍보를 추진했으며, 이를 통해 축제에 대한 관심을 높였다.

최진희 양구문화재단 사무국장은 “올해 곰취축제는 가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램을 중심으로 구성했다”며 “따뜻한 봄날, 양구에서 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.

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