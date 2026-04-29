농협 "식품가공사업 고도화로 농업소득 증대 총력"

29일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 진행된 ’2026년 농협가공공장협의회 정기총회’를 개최했다. 이날 참석자들이 농협법 개정안 관련 결의대회를 진행하고 있다. 농협중앙회 제공

농협이 29일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 열린 ’2026년 농협가공공장협의회 정기총회’를 개최했다고 밝혔다.

이날 총회에는 강호동 농협중앙회장, 김주양 농업경제대표이사, 최종철 농협가공공장협의회장(경기 전곡농협 조합장)을 비롯한 전국 회원조합장 100여 명이 참석해 가공사업 발전을 위한 다양한 방안을 논의했다.

지난해 농협 가공사업은 고물가 등 어려운 경영 여건 속에서도 차별화된 제품 개발과 원가구조 개선에 힘입어 전년 대비 310억 원 증가한 6,333억 원의 매출을 기록했다.

농협경제지주는 이러한 성장세를 이어가기 위해 올해 가공사업 고도화에 전사적인 역량을 집중할 계획이다. 특히, 농협 가공공장을 대상으로 생산공정에 AI 기술을 도입해 제조 효율성을 높이고, 소비 트렌드에 부합하는 히트상품 개발부터 판로 확대까지 전 과정을 체계적으로 지원할 방침이다.

강호동 농협중앙회장은 “농협가공사업은 우리 농산물의 부가가치를 극대화하고 농업인의 안정적인 소득기반을 지지하는 핵심 동력”이라고 전했다.

그러면서 “농협은 농식품 가공 분야에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 전사적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

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