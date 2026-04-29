정원오, 부동산 “착착 개발” vs 오세훈 “10분 운세권 건강 서울” [6·3 지방선거]

6·3 지방선거 최대 승부처인 서울시장 선거에서 더불어민주당 정원오 후보와 국민의힘 오세훈 후보가 29일 나란히 핵심 공약을 내놓고 정책 대결에 돌입했다. 정 후보는 재개발·재건축 속도를 높이고 공공주택 공급을 확대하는 부동산 대책을 앞세워 ‘서울 집값·주거 불안’ 공략에 나섰고, 오 후보는 인공지능(AI) 기반 건강관리와 생활체육 인프라 확충을 내세워 ‘건강 도시 서울’ 구상을 부각했다.

6·3 지방선거 최대 승부처로 꼽히는 서울시장 선거전이 본격화한 가운데, 더불어민주당 정원오 후보와 국민의힘 오세훈 후보가 29일 나란히 공약을 발표하며 민심 잡기에 나섰다. 민주당 정 후보가 서울 성북구 신장위아파트에서 부동산 관련 공약을 발표하고 있다. 오른쪽 사진은 국민의힘 오 후보가 도봉구보건소에서 생활체육 기반시설 확충 등을 담은 공약을 발표하는 모습. 뉴시스·연합뉴스

정 후보는 이날 서울 성북구 장위14주택재개발구역 현장을 찾아 ‘착착개발’이라고 이름 붙인 부동산 정책 비전을 발표했다. 오 후보가 장기보유특별공제(장특공제) 등 부동산 세제 이슈로 공세를 펴는데 맞서 공급 확대와 정비사업 기간 단축을 통해 ‘실행력 있는 행정가’ 이미지를 부각하려는 전략으로 풀이된다.



정 후보는 현재 15년 안팎인 정비사업 기간을 10년 이내로 대폭 단축하겠다고 약속했다. 기본계획 수립과 정비구역 지정을 동시에 추진하고, 정비계획 변경과 관리처분을 한 번의 총회와 인가로 처리하는 ‘동시신청제도’를 도입하겠다는 구상이다. 정 후보는 착착개발 공약을 오 후보의 부동산 정책인 ‘신속통합기획’과 비교하며 “더 안전하고 더 빠른 개발”이라고 강조했다.



재개발·재건축의 사업성을 높이는 방안도 내놨다. 용적률 특례 적용 지역을 준공업지역으로 확대하고, 임대주택 가격 산정 기준을 상향해 조합의 손실을 줄인다는 계획이다. 기부채납에 따른 손실을 보전하기 위해 사업자에게 돌아가는 국공유지 무상 귀속 범위도 넓히기로 했다. 500가구 미만 소규모 정비구역 지정 권한은 자치구로 이양해 심의 과정에서 발생하는 행정 병목을 줄이겠다고 했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 29일 서울 성북구 정릉공영차고지에서 열린 '찾아가는 현장: 정릉차고지편'에서 한 시민의 정책 관련 메모를 전달 받고 있다. 뉴스1

정 후보는 공공 차원의 ‘실속주택’ 공급도 약속했다. 이재명정부의 공급 대책에 포함된 서울 도심내 3만2000가구 공급 사업을 조기에 착공하겠다는 방침이다. 이를 위해 민간정비사업의 공공기여분을 활용하고 지분적립형·이익공유형·토지임대부 등 다양한 방식의 공공주택 공급도 추진한다. 도심 내 빌라·오피스텔을 공급을 늘려 소형주택 건축시장을 활성화하고, 서울시의 매입임대 공급 물량도 매년 7000∼9000호 수준으로 회복시킬 방침이다.



정 후보는 “오 시장과 윤석열정부 시기 서울의 아파트·빌라 공급 물량이 급격히 줄어 2022∼2024년 기준 인허가 건수가 직전 10년 대비 62%에 불과하다”며 “무주택 중산층과 서민들도 서울에서 내 집 마련의 꿈을 실현할 수 있도록 부담할 수 있는 분양가와 임대료의 공공주택을 대규모로 공급하겠다”고 강조했다.



오 후보는 이날 민선 9기 1호 공약으로 건강 정책을 꺼내들었다. 기존에 서울시가 운영하던 건강관리 플랫폼 ‘손목닥터 9988’을 인공지능(AI) 기반의 슈퍼앱으로 고도화하고 생활 체육 인프라를 대폭 늘려 집에서 10분 안에 체력 관리를 할 수 있는 ‘운세권’ 도시를 만드는 게 골자다. 그는 서울체력9988 도봉센터를 찾아 건강 격차 해소를 위한 ‘강철 체력, 활력 서울’ 공약을 발표하며 “어디에 살든, 어떤 일을 하든 건강은 목표가 아니라 서울에서의 일상 그 자체여야 한다”고 강조했다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 29일 서울 도봉구 쌍리단길에서 채소 가게를 방문하고 있다. 뉴스1

손목닥터 9988은 2021년 시작해 가입자 280만명을 돌파했다. 오 후보는 이를 2030년까지 500만명으로 늘리겠다고 밝혔다. 개인별 건강검진 결과와 생활 데이터를 연계해 당뇨와 고혈압 등 만성질환부터 폐암을 비롯한 중대질환의 위험도를 예측할 수 있도록 기능을 고도화할 예정이다.



10분 운세권 조성을 위해 현재 27곳인 생활권 중심 서울 체력장을 100개곳으로 확대키로 했다. 여의나루·뚝섬·광화문역 등 지하철역에서 운영 중인 러닝·피트니스 중심의 ‘펀스테이션’은 현재 6곳에서 25곳으로 확대한다.



오 후보는 “돈과 출세, 명예도 건강을 잃으면 아무 의미 없다”며 “정책 소비자 입장에서 나에게 가장 중요한 것이 무엇일까를 들여다보면 건강이 가장 중요하다고 봤다”고 1호 공약의 배경을 설명했다.



부산시장 선거에서도 여야 후보들의 공약 경쟁이 본격화했다. 민주당 전재수 후보는 이날 오전 국회의원직을 사퇴하고 첫 일정으로 부산상공회의소를 방문해 경제인들을 만났다. 지역 경제 활성화와 산업 경쟁력 강화를 선거전의 핵심 축으로 삼겠다는 행보다. 국민의힘 박형준 부산시장 후보는 청년을 전면에 내세운 1호 공약을 발표했다. 부산 청년이 매월 25만원씩 10년간 저축할 경우 최소 1억원의 자산을 형성할 수 있도록 지원하는 게 핵심이다.

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