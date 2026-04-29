올해 4년제大 10곳 중 7곳 등록금 인상

올해 4년제 일반대학 및 교육대학 10곳 중 7곳이 등록금을 인상한 것으로 나타났다. 1인당 연간 등록금은 평균 727만원으로 지난해 대비 2.1% 올랐다.



교육부와 한국대학교육협의회는 29일 이러한 내용의 ‘2026년 4월 대학정보공시 분석 결과’를 공개했다. 이번 조사는 총 403개 대학(일반·교육대학 192곳, 전문대학 125곳)을 대상으로 이뤄졌으며, 사이버·폴리텍·대학원대학 등 86개교는 제외됐다.



4년제 일반대학·교육대학 중에선 130곳(67.7%)이 등록금을 인상했고, 62곳(32.3%)은 동결했다. 학생 1명의 연간 평균 등록금은 727만300원으로 전년 대비 14만7100원(2.1%) 상승했다.설립 유형별로는 사립 823만1500원, 국공립 425만원이었으며, 소재지별로는 수도권 827만원, 비수도권이 661만9600원이었다.



계열별 평균 등록금은 의학이 1032만5900원으로 가장 많고, 예체능(833만8100원), 공학(767만7400원), 자연과학(732만3300원), 인문사회(643만3700원) 순이다.



전문대학의 경우 102개교(81.6%)가 등록금을 인상했고, 23개교(18.4%)는 동결했다.



전문대 학생 1인당 연간 평균 등록금은 665만3100원으로, 전년 대비 17만4400원(2.7%) 올랐다. 설립 유형별로는 사립 668만6600원, 공립 223만1200원이다.



계열별로는 예체능이 722만9300원으로 가장 높았고, 공학(678만8600원), 자연과학(671만8700원), 인문사회(592만4200원) 순이다.



앞서 교육부의 2026년 국·공립대 등록금 동결 기조에 따라 국공립 일반·교육대학 및 전문대학 41곳 중 한국교원대·청주교대·춘천교대만 등록금을 인상했다.

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