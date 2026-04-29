‘아미노믹스’ 효과… 고양 투어선 소비액 38배 껑충

‘고양 공연 당일, 외국인 방문객 수 35배, 카드소비액 38배 폭증’



방탄소년단(BTS) 공연을 보기 위해 한국을 찾은 외국인 관광객들이 일반 관광객보다 체류 기간도 길고 지출도 많았다는 분석 결과가 나왔다.

그룹 방탄소년단(BTS)가 11일 경기 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’을 진행하고 있다. 빅히트 뮤직 제공

문화체육관광부와 한국문화관광연구원, 한국관광공사는 지난달 21일 열린 BTS 광화문 컴백 공연과 이달 9∼12일 진행된 고양 월드투어 공연 관람객을 대상으로 한 현장 조사와 통신·카드 데이터 분석 결과를 29일 발표했다.



조사 결과 광화문 공연을 찾은 외국인은 한국에 평균 8.7일 머물며 353만원을 소비했다. 이는 올해 1분기 일반 외국인 관광객의 평균 체류 기간(6.1일)보다 2.6일 길고, 평균 소비 금액 245만원보다는 108만원 많은 것이다.



고양 월드투어 관람객 역시 평균 7.4일을 체류하며 291만원을 지출해 일반 관광객 대비 높은 경제적 파급효과를 보였다. 이는 고양 공연을 보러 온 외국인이 공연 전후로 ‘BTS 더 시티 서울 프로그램’이 열린 서울 용산, 명동, 동대문디자인플라자(DDP), 국립현대미술관을 찾으면서 관광 동선을 넓힌 결과라고 문체부 등은 분석했다.

특히 공연장 인근인 경기 고양 일산서구 대화동 일대는 전년 동기 대비 외국인 방문객은 35배, 소비 금액은 38배 급증하며 ‘BTS 특수’가 뚜렷하게 나타났다.



강정원 문체부 관광정책실장은 “데이터 기반으로 방한 관광 경향과 효과를 분석해 관광 정책에 활용할 계획”이라며 “음악, 영화, 드라마, 게임 등 ‘K컬처’ 경험 자체가 목적이 되는 외래객의 지역 방문이 체류형 관광으로 이어지도록 지원하겠다”고 밝혔다.

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