與 “곧바로 특검” 野 “맹탕… 李 구하기” 국조특위 결과 놓고 ‘아전인수’식 공세

더불어민주당은 29일 윤석열 정권 시절 검찰 수사에 대한 국정조사 특별위원회(국조특위) 활동을 통해 진술 회유, 증거 조작 등 위법·부당한 행위가 사실로 드러났다고 주장하며 책임자 처벌을 위한 특검 도입을 예고했다.

국민의힘은 이재명 대통령을 위한 공소취소 목적의 ‘맹탕 조사’였다고 맞받았다. 여야가 국정조사 결과를 각자 유리한 방향으로 해석하면서 6·3 지방선거를 앞둔 정치권 공방은 한층 격화할 전망이다.

정청래 더불어민주당 대표가 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

민주당 정청래 대표는 당 회의에서 “국조특위에서 실체적 진실에 접근한 만큼 이후에는 특검에서 바통을 이어받아 모든 의혹의 전말을 밝혀내고 책임자들을 처벌해야 할 것”이라고 했다. 정 대표는 “녹취록 조작, 엑셀 파일 조작, 진술 조작 등 국조특위에서 다루는 7대 사건 모두에서 정권 차원의 지시와 개입이 있었다는 것이 명명백백하게 확인되고 있다”며 “특위 활동이 마무리되는 즉시 특검을 신속히 추진해 모든 진실을 남김없이 밝히고 책임자들을 법의 심판대에 세울 것”이라고 했다.



여당 소속 국조특위 위원들도 기자간담회를 열어 화력을 보탰다. 서영교 특위 위원장은 “어제(28일) 종합청문회의 하이라이트는 김성태(전 쌍방울그룹 회장)가 ‘저는 그분(이 대통령)을 만난 적도 본 적도 없다’고 발언한 것”이라며 “윤 정권은 정치검찰, 국가정보원, 감사원 등 권력기관을 총동원해 이 대통령을 제거하기 시작했고, 문재인 전 대통령의 조직을 제거하려 했다”고 총평했다.



여당은 30일 특위 전체회의에서 국정조사 결과보고서를 채택하고 위증·불출석 증인 등에 대한 고발을 의결할 예정이다.



국민의힘은 특위를 겨눠 “시작만 요란한 ‘맹탕 국조’”라며 “‘이 대통령 구하기’를 위한 정쟁의 장에 불과했다”고 혹평했다. 박성훈 수석대변인은 “국민의 혈세를 낭비하며 이 대통령 한 사람의 죄를 덮으려 했던 국정조사가 결국 추악한 본색만 드러낸 채 끝났다”며 이같이 밝혔다. 박 대변인은 “민주당이 그토록 자신하던 ‘조작’의 물증은 고사하고, 오히려 증인들의 입을 통해 사건의 본질인 ‘방북 비용 대납’의 실체만 재확인됐다”며 “연어 술파티 의혹은 당사자인 김 전 회장의 강력한 부인으로 허구임이 드러났다”고 했다.

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