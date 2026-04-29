韓·日·필리핀 묶은 ‘킬 웹’… 美 전략적 유연성 강화

제이비어 브런슨(사진) 한미연합군사령관 겸 주한미군사령관이 유사시 한국·일본·필리핀이 정보를 긴밀히 공유해 연합 군사작전을 벌이는 ‘킬 웹(Kill web)’ 구상을 밝혔다. 북한·중국·러시아의 안보 위협에 대응력을 높이려면 미국 동맹국들의 강점을 단일 네트워크시스템으로 통합해 육·해·공은 물론 우주, 사이버, 전자기(電磁氣) 영역을 넘나드는 협력을 해야 한다는 것이다.



브런슨 사령관은 29일 보도된 일본 영자지 재팬타임스와의 인터뷰에서 “이들 동맹국은 누구도 고립돼 존재할 수 없다. 이들을 연결하면 적대 세력이 대비할 수 있는 단일 축이 사라지면서 상호보완적 강점이 커진다”며 이같이 말했다. 킬 웹은 표적을 식별해 타격할 수 있는 더 빠르고 유연한 시스템을 목표로 한 구상이다. 가령 미국이 위성 정보를 통해 북·중·러 등의 공격 낌새를 탐지하면 한·일·필리핀 중 특정 국가의 지상 레이더 기지에서 움직임을 추적하고, 다른 국가는 대응에 나선다는 것이다.



그의 구상은 미군의 ‘전략적 유연성’ 확보 움직임과 연결돼 주한·주일 미군을 상황에 따라 ‘역내 분쟁’ 지원에 투입할 수 있다는 의미로 풀이된다. 아울러 한반도를 북한 억지에 초점을 둔 독립된 전장으로 보는 게 아니라 제1도련선(일본 규슈·오키나와와 대만, 필리핀, 보르네오섬을 잇는 가상 해상 방어선) 전역에 걸친 광범위한 방어 네트워크의 핵심 허브로 인식하고 있다는 뜻으로, 동아시아 지역에 대한 미국 국방부(전쟁부) 시각의 커다란 변화를 시사한다고 재팬타임스는 해석했다.

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