통행료 없이… 日 유조선 호르무즈 첫 통과

일본 유조선 1척이 이란 당국의 허가를 받아 호르무즈해협을 통과했다. 미국과 이란의 전쟁 발발 이후 일본 유조선이 호르무즈해협을 지난 건 이번이 처음이다.



이란 국영 프레스TV 등 현지 매체는 28일(현지시간) 일본 회사 소유 파나마 선적 초대형원유운반선(VLCC) 이데미쓰마루호가 원유 200만배럴을 싣고 이날 오전 걸프해역에서 출발해 호르무즈해협을 빠져나왔다고 보도했다. 매체들은 “선박 위치 정보 서비스 마린트래픽에 따르면 이데미쓰마루호의 목적지는 나고야”라며 “이대로 일본으로 향하면 호르무즈해협이 사실상 봉쇄된 이후 일본 기업이 관리하는 선박이 해협을 통과한 최초의 사례”라고 전했다.

호르무즈 해협 인근 유조선. AP연합

이 유조선의 모회사인 일본 정유사 이데미쓰고산 관계자는 수송 상황에 대해 “일본 정부가 협상한 성과”라고 말했다. 일본 외무성 관계자는 NHK에 “정부는 이란 측에 통행료를 내지 않았다”며 “장관급·실무급 협상을 통해 계속 요구해온 것으로, 외교적 성과라고 생각한다”고 말했다.



일본을 포함해 호르무즈해협 통과 선박이 늘어날지는 미지수다. 미국 도널드 트럼프 행정부가 이란의 호르무즈해협 통제에 맞서 압박 강도를 높이고 있어서다.



미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이날 이란에 지불하는 통행료의 허용 여부에 대해 “아니다”라고 답변했다. OFAC는 “호르무즈해협을 안전하게 통과하기 위해 이란에 직간접적으로 돈을 내는 것은 미국 금융기관을 포함한 미국인 또는 미국이 소유하거나 통제하는 외국 법인에 허용되지 않는다”며 “지불을 하면 비(非)미국인도 상당한 제재에 노출될 수 있다”고 설명했다.



이와 함께 OFAC는 제재 회피 및 이란의 테러 지원과 관련해 수백억달러 상당의 이동을 가능하게 하면서 이란의 그림자 금융 구조를 관리한 35개 단체 및 개인을 제재 대상으로 지정했다고 밝혔다.



이란 내부에서는 호르무즈해협 관리를 위해 사우디아라비아와 컨소시엄을 구성하는 방안이 논의 중인 것으로 전해졌다. 이란 의회 외교위원회 소속 아흐마드 바흐샤예시 아르데스타니 의원은 이날 “오만 측은 해협의 법적 구조를 마련하기 위한 컨소시엄에 사우디아라비아도 참여시키자는 제안을 내놓았다”며 “이란 역시 걸프 연안국들이 함께 참여하는 지역 안보 구축에 반대하지 않는 분위기”라고 밝혔다.

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