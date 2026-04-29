“인간 자체가 무해”…박은영 셰프, 손종원 셰프와의 따뜻한 일화 공개

셰프 박은영이 유튜브 채널 ‘밥은영’을 통해 손종원 셰프와의 따뜻한 일화를 공개했다. 이날 그는 새로운 도전에 나선 소감 또한 전했다.

지난 28일 공개된 유튜브 채널 ‘밥은영’의 영상 ‘“남편 밥 해줄 때보다 좋네요” 서로의 성덕 구교환X박은영 이 둘의 만남 너무 기쁘다..밥은영 EP.01’에는 배우 구교환이 출연해 편안한 분위기 속에서 대화를 나눴다.

밥은영

이날 박은영은 그동안 요리에만 집중해 왔던 자신의 활동을 돌아보며, 직접 사람을 초대하고 프로그램을 이끌어가는 소감을 남겼다. 제작진이 “개인 유튜브 소감이 어떠세요?”라고 물었고, 박은영은 “항상 요리만 만들어 봤지 누군가를 초대해서 이렇게 프로그램을 이끌어 간 적이 없었기 때문에 저한테도 되게 새로운 도전이 될 것 같다”고 말했다.

또한 자신의 성향에 대해서는 내향적인 편이라고 솔직하게 털어놓았다. 그는 “처음 만날 때는 거의 일로 만나다 보니 밝게 대하지만, 이후 만남을 하지 않으려고 한다”고 인간관계에 있어서 모습을 솔직하게 말했다.

특히 주변 지인들에게도 채널 개설 사실을 따로 알리지 않았다고 밝히며, 질문을 피하고 싶어 일부러 말을 아끼는 편이라고 덧붙였다. 요리 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’에 함께 출연한 김풍 셰프가 유튜브 채널 개설에 대해 “왜 말을 안 하냐”고 묻기도 했다고.

밥은영

박은영이 초대하고 싶은 인물에 대한 질문에는 요리 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’의 셰프들을 언급했다. 짧은 시간 안에 경쟁적으로 요리를 해야 하는 방송 특성상 각자의 실력을 충분히 보여주지 못한 부분이 있다며, 보다 여유 있는 환경에서 자신의 요리를 제대로 선보이고 싶다는 의지를 드러냈다.

그중에서도 특히 초대하고 싶은 인물로 손종원 셰프를 꼽았다. 박은영은 손종원에 대해 “인간 자체가 무해하다”며, 방송 쉬는 시간 중간에도 따스한 모습과, 매너가 많은 태도를 가지고 있다고 소개했다. 그에 대해 “방송에서 나오는 모습이 다 진짜다”라고 표현할 정도라고.

한편, 손종원 셰프와의 개인적인 일화도 공개했다. 결혼을 앞둔 자신을 위해 깜짝 브라이덜 샤워를 준비해 줬던 경험을 떠올리며 고마움을 전했다. 단순히 식사 자리로 알고 방문했다가 예상치 못한 이벤트를 맞닥뜨렸고, 전혀 눈치채지 못한 상태에서 큰 감동을 받았다고 회상했다.

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