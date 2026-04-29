“AI로 폐기물 처리 한눈에”…광양제철소 ‘폐기물 GPT’ 도입

포스코 광양제철소가 제철 공정에서 발생하는 폐기물 처리 업무를 효율화하기 위해 인공지능(AI) 기반 안내 시스템 ‘폐기물 GPT’를 개발해 운영에 들어갔다.

광양제철소 드론 전경사진. 광양제철소 제공

29일 광양제철소에 따르면 폐기물 종류별 처리 방법과 담당 부서를 즉시 안내하는 통합 시스템을 구축해 현장 업무의 표준화와 효율성을 높였다.

이번 시스템은 포스코가 2023년 도입한 사내 생성형 AI 플랫폼 ‘P-GPT’를 기반으로 개발됐다. 특히 조업·품질·안전 분야 혁신 아이디어를 발굴하는 생성형 AI 경진대회에서 제안된 아이디어가 실제 현장 적용으로 이어진 사례다.

‘폐기물 GPT’는 제철소에서 발생하는 다양한 폐기물에 대해 적정 처리 방법과 담당 부서를 안내하고, 재활용·매각이 가능한 ‘유가성 폐기물’ 여부까지 판단해 최적의 처리 방안을 제시한다.

그동안은 폐기물 종류마다 처리 기준과 주관 부서가 달라 확인에 시간이 소요되고, 재활용 가능한 자원도 단순 폐기되는 사례가 발생해 비용 낭비로 이어지는 문제가 있었다.

이번 시스템 도입으로 폐기물 처리 절차가 간소화되고, 모바일 환경에서도 활용이 가능해 현장 대응 속도가 크게 개선될 것으로 기대된다. 또 폐기물 관리법과 사내 기준을 함께 안내해 법적 리스크를 줄이고, 처리 비용 절감 효과도 기대된다.

광양제철소 관계자는 “폐기물 GPT는 AI를 통해 현장 업무를 표준화하고 효율화한 사례”라며 “앞으로도 현장의 불편을 개선하는 AI 활용을 지속 확대하겠다”고 말했다.

한편 광양제철소는 향후 사용자 피드백을 반영해 기능을 고도화하고, 포항제철소와 그룹사, 협력사로의 확대 적용도 검토할 계획이다.

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