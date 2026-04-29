AI와 함께 날아오른 R&D비용…2024년 64조로 증가율 6년 내 최고

글로벌 인공지능(AI) 산업 발전과 더불어 반도체를 비롯한 국내 정보통신기술(ICT) 연구개발(R&D)비가 2024년 64조원을 넘어선 것으로 나타났다.

과학기술정보통신부가 발표한 ‘2024년 국내 ICT 기업들의 연구개발 투자 규모와 인력 현황 조사’결과 이 기간 국내 ICT 기업의 연구개발비는 64조6109억원으로 집계됐다. 전년대비 13.8% 증가한 규모로 최근 6년 내 최고 증가율이다.

이는 우리나라 전체 산업 연구개발비인 106조7000억원의 60.6%에 달하는 규모다. 특히 민간과 외국 재원이 62조4000억원으로 96.6%를 차지해 전체 성장을 견인했고, 정부와 공공 재원의 투자는 2조2000억원으로 수준에 머물렀다.

업종별로는 첨단 반도체 관련 정보통신방송기기업이 59조5000억원으로 전체 투자의 92.1%를 차지했다. 소프트웨어(SW) 개발·제작업은 4조2000억원으로 나타났다.

기업 유형별로는 대기업이 전년 대비 16.3% 증가한 53조5000억원을 투자해 성장을 주도했고, 중소기업도 11.9% 늘어난 2조5000억원을 투자하며 성장 가능성을 보였다.

ICT 기업의 연구개발 인력은 전년보다 5200명 늘어난 22만5900명으로 나타났다. 국내 전체 산업 연구개발 인력인 47만 900명의 48% 수준이다.

이날 과기정통부가 제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획의 실적을 점검한 결과, 정부는 지난 5년간 과학기술 인재에 총 35조7000억원을 투자했고, 연간 약 100만명의 인재 성장을 지원한 것으로 나타났다.

지난해 국내 이공계 외국인 유학생은 3만7천943명, 국외 이공계 한국인 유학생은 2만9069명으로 집계됐다. 취업과 연구, 구직·창업 목적으로 체류 중인 우수 인재·전문 인력의 국내 등록외국인 취업자는 3만4769명이었다.

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