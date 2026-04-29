알파고 10년 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 및 CEO와 이세돌 사범이 29일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 구글 포 코리아 2026 행사에 참석해 바둑판에 서명한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

구글코리아는 29일 서울 중구 조선호텔에서 ‘Google for Korea with Google DeepMind’ 행사를 열고 인공지능(AI) 기술 발전 방향과 한국과의 협력 확대 전략을 제시했다. 이날 행사에는 구글 딥마인드 최고경영자(CEO) 데미스 허사비스가 참석해 이세돌 9단과 ‘알파고 10년’을 주제로 특별 대담을 진행하며 AI 발전의 흐름과 향후 비전을 공유했다.

데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 및 CEO와 이세돌 사범, 조승연 작가가 29일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 구글 포 코리아 2026 행사에서 대담을 하고 있다.

이세돌 사범이 29일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 구글 포 코리아 2026 행사에 참석해 바둑판에 서명한 뒤 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 및 CEO로 부터 감사패를 받고 있다.

허사비스 CEO는 알파고의 탐색·판단 능력에서 출발한 AI가 최근 생성형 AI 모델 ‘제미나이(Gemini)’를 통해 인간의 창의성과 문제 해결을 보조하는 단계로 발전했다고 설명했다. 그는 이러한 기술의 결합이 궁극적으로 범용인공지능(AGI) 실현으로 이어질 수 있다고 강조했다.

29일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 구글 포 코리아 위드 구글 딥마인드(Google for Korea with Google Deepmind) 행사에서 한 참석자가 구글의 인공지능(AI) 서비스 제미나이(Gemini)를 체험하고 있다.

29일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 구글 포 코리아 위드 구글 딥마인드(Google for Korea with Google Deepmind) 행사에서 참석자들이 알파고의 2국 37수를 재현한 ''알파고 모멘트(AlphaGo Moment)'' 데모존을 살펴보고 있다.

행사에서는 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 제작, 기업 생산성 향상, 개발자 및 스타트업 지원 프로그램 등 다양한 산업 적용 사례가 소개됐다. 특히 AI가 의료·제조·콘텐츠 등 여러 분야에서 실제 성과를 내고 있다는 점이 강조됐다.

데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 및 CEO와 신진서 9단이 29일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 '알파고 10년 : 위대한 동행' 행사에 참석해 친선대국을 하고 있다.

데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 및 CEO와 신진서 9단이 29일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 '알파고 10년 : 위대한 동행' 행사에 참석해 친선대국을 하고 있다.

구글은 한국을 글로벌 AI 전략의 핵심 파트너로 지목하고, 높은 기술 수용도와 디지털 인프라를 기반으로 기업·연구기관과의 협력을 확대하겠다고 밝혔다. 또한 AI 생태계 구축과 인재 양성에 대한 투자도 강화할 계획이다.

데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 및 CEO와 신진서 9단이 29일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 '알파고 10년 : 위대한 동행' 행사에 참석해 친선대국을 마친 뒤 서명한 바둑판을 들어 보이고 있다.

데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 및 CEO와 신진서 9단이 29일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 '알파고 10년 : 위대한 동행' 행사에 참석해 친선대국을 마친 뒤 기자회견을 하고 있다.

신진서 9단이 29일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 '알파고 10년 : 위대한 동행' 행사에 참석해 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 및 CEO와 친선대국을 마친 뒤 기자회견을 하고 있다.

아울러 허사비스 CEO는 “AI는 인류 모두를 위한 기술이어야 한다”며 안전성과 윤리성을 고려한 책임 있는 개발의 중요성을 강조했다. 이번 행사는 알파고 대국 10주년을 계기로 AI 기술의 진화와 한국의 역할을 재조명하는 자리로 평가된다.

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