30년 한결같이…日 92세 여성 ‘세계 최고령 신문배달원’

일본의 90대 여성이 ‘세계 최고령 여성 신문 배달원’으로 기네스 기록에 올랐다.

27일 기네스 월드 레코드에 따르면 주인공은 일본 후쿠시마현 다테시 료젠 지역에 거주하는 1934년생 와타나베 요시에(92)로, 91세 152일이던 시점에 공식 인증을 받았다. 기존 기록은 88세의 영국 여성이었다.

와타나베씨는 중학교 졸업 후 친척이 운영하는 의료 클리닉에서 일을 도우다가 30세에 결혼, 남편과 함께 현재 거주지로 이주했다. 신문 배달 일을 시작하게 된 것은 58세 무렵으로, 인근 신문 판매점의 인력 부족으로 인핸 요청이 계기였다. 이후 그는 하루도 거르지 않고 30여년 이상 신배달을 이어온 것으로 전해졌다.

30년 넘게 새벽 신문 배달을 해온 일본의 92세 여성이 ‘세계 최고령 여성 신문 배달원’이 됐다. 기네스 월드 레코드

와타나베씨는 매일 새벽 4시에 손수레에 신문을 싣고 집을 나서며 일과를 시작한다. 약 1.5㎞ 구간을 돌며 배달을 마치는 데는 약 1시간 30분이 걸린다.

그는 손수레를 “지팡이 대신 쓰는 단짝”이라고 표현했다. 폭설 등 악천후로 수레를 사용할 수 없는 날에는 신문을 등에 지고 같은 길을 두 차례 오가며 배달을 마친다. 한 달에 쉬는 날은 하루뿐이지만 지금까지 결근한 적은 없는 것으로 알려졌다.

와타나베씨는 “사람들과 인사를 나누고 이야기를 나누는 시간이 즐겁다. 그들에게 도움이 되는 것이 삶의 보람”이라며 오랜 시간 배달을 이어오며 지역 주민들과 쌓아온 유대도 일을 지속하는 이유라고 설명헀다.

이어 “세계 1위라는 실감은 나지 않는다. 그저 매일 하던 일을 했을 뿐”이라고 “아침에 일어나 신문을 배달하는 것이 나의 일과이자 산책이다. 앞으로도 건강이 허락하는 한 계속 일을 하고 싶다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지