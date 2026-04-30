LG전자 베스트샵 송도본점, 새단장 오픈 기념 그랜드 오픈 행사 진행

프리미엄 가전 전문 매장 LG전자 베스트샵 송도본점이 새단장 오픈을 기념해 대규모 할인 혜택과 고객 맞춤형 프로모션을 제공하는 ‘그랜드 오픈’ 행사를 진행한다.

이번 행사는 사전예약 기간인 4월 24일부터 30일까지 운영되며, 본행사는 5월 가정의 달을 맞아 1일부터 행사 종료 시까지 이어진다. 행사 기간 동안 다양한 프리미엄 가전을 구매할 수 있는 혜택이 마련된다.

LG전자 베스트샵 송도본점은 2026년 기준 경기·인천 지역 대형 매장으로 새롭게 단장했다. 대형 쇼룸 형태로 조성된 매장에서는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스타일러, 식기세척기 등 다양한 프리미엄 가전을 한 공간에서 비교 체험할 수 있으며, 고객 라이프스타일에 맞춘 상담 서비스도 운영한다.

특히 웨딩, 입주, 이사 고객을 위한 맞춤형 혜택이 마련됐다. 혼수가전 및 신혼가전을 준비하는 고객과 신규 입주 및 이사를 앞둔 고객에게는 전문 매니저의 1:1 맞춤 컨설팅이 제공되며, 구매 품목과 예산, 공간 구조를 고려한 제품 추천과 함께 추가 혜택이 적용된다.

행사 기간 동안 구매 금액대별 멤버십 포인트 적립 혜택도 운영된다. 300만 원 이상 구매 고객에게는 최대 5만 포인트가 제공되며, 구매 금액에 따라 최대 3,000만 원 이상 구매 시 최대 140만 포인트까지 적립 혜택이 제공된다. 여기에 LG가전 구독 서비스 이용 고객에게는 추가 포인트 혜택도 마련됐다.

구매 금액대별 사은품 증정 행사도 함께 진행된다. 600만 원대부터 2,000만 원대 구매 고객을 대상으로 햄튼, 테팔, WMF, 한국도자기, WOLL 등 프리미엄 주방용품과 소형가전 가운데 원하는 품목을 선택해 받을 수 있다.

LG가전 구독 서비스 혜택도 운영된다. 구독 이용 고객은 계약 기간 내 무상 A/S(고객 과실 제외), 초기 비용 부담 완화, 정기 케어 서비스, 소모품 지원, 멤버십 포인트 추가 적립 등 다양한 서비스를 받을 수 있다.

이와 함께 LG 퓨리케어 바스에어시스템 혜택과 Apple 제품 구매 프로모션도 마련됐다. 통신 3사 요금제와 자급제 비교 상담을 통해 고객 상황에 맞는 구매 방식을 제안받을 수 있으며, 전문 상담 서비스를 통해 제품 선택이 가능하다.

고객 편의를 위한 상담 예약 서비스도 운영된다. 매장 방문 전 원하는 시간대를 예약하면 프라이빗한 상담 공간에서 전문 매니저와 1:1 맞춤 상담을 받을 수 있어 상담 예약이 가능하다.

LG전자 베스트샵 송도본점 관계자는 “이번 그랜드 오픈 행사는 매장 새단장을 기념해 고객들이 다양한 프리미엄 가전을 직접 경험하고 혜택을 확인할 수 있도록 준비했다”며 “특히 웨딩, 입주, 이사 고객에게 관련 혜택을 안내하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

행사 관련 자세한 내용은 LG전자 베스트샵 송도본점 매장 방문 또는 문의를 통해 확인할 수 있다.

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