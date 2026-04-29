화물연대-BGF로지스 조인식 지연…숨진 조합원 관련 조율 중

민주노총 공공운수노조 화물연대본부(이하 화물연대)와 BGF로지스 간의 단체합의서 조인식이 사망 조합원에 대한 명예 회복 방안에 대한 일부 합의가 이뤄지지 않아 지연되고 있다.



화물연대는 29일 오전 11시 고용노동부 진주지청에서 단체합의서 조인식을 열 예정이었으나 노사 양측이 합의서 세부 사항을 검토하는 과정에서 난항을 겪고 있다.

민주노총 공공운수노조 화물연대본부와 BGF로지스가 교섭 끝에 잠정 합의하기로 한 29일 경남 진주시 고용노동부 진주지청에서 김종인 화물연대 정책교섭위원장(오른쪽)이 입장하고 있다.

양측은 전날 오후 6시부터 이날 오전 5시까지 이어진 밤샘 교섭을 통해 운송료 인상과 휴무 확대 등 실무적 조건에는 잠정 합의했다.



그러나 지난 20일 사고로 숨진 조합원의 명예 회복 방안에 대한 조율이 마무리되지 않아 조인식을 잠시 미루기로 했다.



BGF로지스가 합의서의 기본 취지에는 동의하고 있고, 큰 틀에서 합의가 이뤄진 만큼 최종 타결에 큰 지장은 없을 전망이다.



다만 숨진 조합원과 관련해 양측이 신중한 태도로 접근하며 막판 세부 사항 조율을 진행 중이다.



화물연대 관계자는 "고인의 명예를 제대로 회복할 수 있는 구체적이고 진정성 있는 문구가 합의서에 포함되는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이 부분이 명확히 정리되면 예정대로 조인식을 진행할 예정"이라고 말했다.

<연합>

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