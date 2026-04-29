정청래 "'삼십고초려' 하려 했던 하GPT"…하정우 "AI설계자서 실천가로"

더불어민주당은 29일 하정우 전 청와대 AI미래기획수석과 전은수 전 청와대 대변인을 6·3 지방선거와 함께 치르는 보궐선거를 겨냥한 인재로 영입·발탁했다고 밝혔다.



정청래 대표는 이날 국회에서 2차 인재영입식을 열고 하 전 수석과 전 전 대변인을 각각 '영입인재'와 '발탁인재'로 소개했다.

정청래 더불어민주당 대표가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 인재영입식에서 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석비서관, 전은수 전 청와대 대변인과 기념촬영하고 있다.

하 전 수석과 전 전 대변인은 각각 부산 북갑·충남 아산을 보궐선거 출마가 유력하게 거론된다.



이달 초부터 하 전 수석에게 공개 러브콜을 보내온 정 대표는 이재명 대통령이 부르는 하 전 수석의 별명인 '하GPT'를 언급하면서 "삼고초려를 넘어 '삼십고초려'를 해서라도 반드시 모셔 오고 싶었던 인재"라고 말했다.



정 대표는 "하 전 수석은 AI 3대 강국 정책의 설계자이자, 국가 미래 비전을 완성할 필승 카드"라며 "구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배인 것처럼 '하GPT' 머릿속에 있던 AI 강국 구상을 국회에서 입법으로 완성해 달라"고 강조했다.

더불어민주당 6.3 지방선거 인재영입 2호 하정우 전 청와대 AI미래기획수석과 발탁인재 전은수 전 청와대 대변인이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 제2차 인재영입식에서 미소 짓고 있다.

또 "(하 전 수석은) 안정된 삶을 내려놓고 국가를 위해 헌신하라는 이 대통령의 부름에 기꺼이 임했을 만큼 애국심이 투철한 인재"라며 "세상사에 관심이 많고 주변을 도울 줄 아는 휴머니스트"라고도 칭찬했다.



이날 밝은 푸른색 계열의 넥타이를 매고 등장한 하 전 수석은 진한 부산 사투리 억양과 함께 북갑에 속하는 구포 1·2·3동, 덕천 1·2·3동, 만덕 2·3동을 거명하며 이 지역 주민들의 이야기 속으로 들어가겠다고 말했다.



1977년생인 그는 "꽉 찬 마흔아홉 나이에 고향으로 돌아가 새로운 부산과 북구의 시대를 위해 일할 수 있다고 생각하니 많이 떨린다"며 "다음 차례는 랜드마크와 상징언어다. 해양수도에 피지컬 AI를 곱해 '부산 대전환'이라는 명쾌한 (답이 나오는) 공식이 바로 그것"이라고 강조했다.

6·3 재보선에서 부산북구 갑과 충남 아산을에 각각 출마할 것으로 예상되는 하정우 전 청와대 AI 수석(왼쪽 두 번째)과 전은수 전 청와대 대변인(왼쪽 네 번째)이 29일 국회에서 열린 더불어민주당 인재 영입식에서 정청래 대표를 비롯한 당 관계자들과 기념 촬영하고 있다.

그러면서 "저는 (AI 정책) 설계자에서 실천자로 변모하고자 한다"며 "어무이, 누나, 행님, 친구들이 있는 따뜻한 품으로 돌아가 내 고향 부산 발전을 반드시 이루겠다"고 목소리를 높였다.



전은수 전 청와대 대변인은 지난 2022년 총선에서 민주당 소속으로 울산 남구갑 국회의원 선거에 출마한 이력이 있어 내부 발탁 인재로 소개됐다.



정 대표는 초등학교 교사, 변호사 등을 거친 전 전 대변인의 이력을 언급하면서 "생기발랄하고 에너지와 열정이 넘치는 한편, 진정성을 가진 활동가"라며 "지난 총선의 울산 선거에서 많은 국민께 큰 감동과 울림을 준 인재"라고 말했다.



정 대표는 "그의 삶은 지역 사회에 대한 헌신 그 자체로, 대한민국의 지속가능한 발전을 위해 정치라는 험로를 선택했다"며 "무엇보다 지방에서 나고 자라 지역 소멸과 균형발전에 누구보다 절실한 마음을 가진 유능한 적임자"라고 강조했다.



전 전 대변인은 "브리핑룸의 마이크 뒤가 아니라 삶의 현장으로 들어가 국민의 숨결을 직접 듣고 더 가까운 곳에서 답을 찾고자 한다"며 "이 대통령께서 보여주신 모습 그대로 과감하지만 신중하게, 신속하지만 치밀하게 제대로 일하겠다"고 각오를 다졌다.



그는 "국정의 맥을 짚어본 경험, 중앙 정치의 정무적 흐름을 꿰뚫는 식견을 오롯이 민생현장에 쏟아붓겠다"며 "정책이 어떻게 결정되고 집행되는지 체험한 실력을 바탕으로 지역의 현안을 국정의 중심 과제로 즉각 연결해내겠다"고 말했다.



민주당은 다음 달 초 재·보선 전략공천을 완료한다는 시간표를 짜 놓고 인재 영입 및 전략공천발표를 이어가고 있다.



3차 영입 인재로는 최근 사임한 김성범 전 해수부 차관이 거론된다. 남제주 출신으로 서귀포고를 졸업한 김 전 차관은 위성곤 의원의 제주지사 출마로 치러지는 서귀포 보궐선거 출마가 점쳐진다.

<연합>

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