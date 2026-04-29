OPEC 탈퇴까지…UAE, 사우디 중동질서에 정면 도전

아랍에미리트(UAE)가 석유수출국기구(OPEC) 탈퇴를 전격 선언하면서 사우디아라비아식 중동질서에 지각변동이 예고됐다.



이번 사태를 계기로 이란 전쟁에 가려져 있던 양국의 해묵은 갈등도 다시 수면 위로 떠오를 것으로 관측된다.

파이살 빈 파르한 알사우드 사우디아라비아 외무장관(오른쪽)이 28일(현지시간) 사우디아라비아 제다에서 열린 걸프협력회의(GCC·아라비아 반도 6개국으로 구성) 긴급 회의에서 셰이크 압둘라 빈 자이드 알나하얀 부총리겸 외무장관을 맞이하고 있다. 로이터연합뉴스

UAE의 28일(현지시간) OPEC 탈퇴 결정은 국제유가를 사실상 지배하며 중동 질서를 주도해온 사우디에 대한 정면 도전으로 읽히는 면이 있다.



OPEC이 원유 감산을 결정하더라도 UAE가 생산을 늘리면 그만큼 가격 조정 효과는 반감되고, UAE의 시장 영향력은 확대되기 때문이다.



실제로 UAE 아부다비국영석유공사(ADNOC)는 전쟁 이전 하루 340만 배럴 규모였던 원유 생산량을 2027년까지 하루 500만 배럴로 확대할 수 있다고 밝혔다.



OPEC의 방침과 상관없이 자체적인 증산 계획을 추진하겠다며 사실상 실력을 과시한 것으로 풀이된다.



UAE 소재 싱크탱크인 에미리트정책센터의 에브테삼 알케트비 소장은 가디언 인터뷰에서 UAE가 석유시장의 독립적 입지를 넓히고 있다고 진단했다.



그는 "UAE는 시장 안정에 기여하는 '조정 생산자'(balancing producer)로서 스스로 역할을 재정의하고 있다"며 "이는 OPEC의 결속력을 점진적으로 약화하는 동시에, 글로벌 공급에 직접 영향을 행사하는 핵심 주체로 UAE의 지위를 강화할 것"이라고 분석했다.



특히 UAE는 이날 사우디 제다에서 열린 걸프협력회의(GCC·아라비아 반도 6개국으로 구성) 긴급회의에서 아무런 사전 협의도 없이 탈퇴 방침을 전격 발표한 것으로 알려졌다.



아랍권의 맹주로서 중동에 큰 영향을 행사하며 이날 회의를 주재한 사우디 입장에서는 자기 앞마당에서 허를 찔린 셈이다.

UAE 두바이 항구에서 피어오르는 검은 연기. EPA연합뉴스

나아가 UAE의 독자 행보는 걸프 지역 동맹에서 벗어나 미국에 밀착하려는 시도라는 관측도 많다.



정치적 측면은 물론 경제적으로도 미국의 강력한 보호막을 확보해 실익을 챙기겠다는 구상이다.



이는 미국과 이란의 전쟁 국면에서 사실상 각자도생 현실에 발목이 잡힌 걸프 지역 협력체의 취약성을 보여주는 대목이기도 하다.



이번 전쟁에서 2천200여 차례에 달하는 미사일·드론 공격에 노출된 UAE는 사우디와 카타르 등에 공동 대응을 촉구해왔다.



그러나 걸프 지역 차원의 실질적 협력은 끝내 성사되지 않았고 그 때문에 실질적 위협을 느낀 UAE가 미국에 기댄 독자 행보를 선택했다는 지적이 뒤따른다.



안와르 가르가시 UAE 대통령 고문은 전날 GCC 회의를 앞두고 "이번 전쟁에서 GCC의 입지는 역사상 가장 취약했다"고 주장했다.



그는 걸프 국가들의 연대가 국방에 전혀 기여하지 못했다며 역내 이웃 국가들을 공개적으로 비판했다.



가르가시 고문은 이어 "오늘날 이 지역에서 미국의 역할은 줄어들기보다는 오히려 더 중요해졌다"며 "미국의 역할은 단순히 군사적 측면에 국한되지 않고, 방어 체계와 정치적 지원, 경제 및 재정적 관여를 포함한다"고 강조했다.



UAE이 OPEC 탈퇴는 역내에서 사우디에 맞서 독자적인 영향력 확대를 모색하는 과정에서 이뤄졌다는 점도 주목된다.



이란을 대리해 종전협상을 추진하는 파키스탄을 겨냥해 보유외환 5분의 1에 해당하는 35억 달러 규모의 예치금을 전격 회수한 것이 그 사례다.



이는 파키스탄이 UAE가 원하는 이란 규탄 전선에 서지 않고 중립적 태도를 유지한 데 대한 정치적, 외교적 보복이었다.



이에 사우디는 즉각 파키스탄을 지원하겠다고 나서며 UAE와의 역내 주도권 경쟁이 다시 수면 위로 드러났다.



아프리카 지역에서도 UAE와 사우디의 갈등은 점점 심화하고 있다



UAE와 사우디는 내전 중인 예멘과 수단에서 각각 다른 세력을 지지하고 있으며, 급기야 작년 12월에는 사우디가 예멘에서 UAE산 무기 운송 차량을 폭격하고 UAE를 '국가안보 위협' 세력이라 비난하는 사건까지 발생했다.



영국 이코노미스트지는 양국의 이 같은 갈등에는 해묵은 지역감정과 자존심 문제도 얽혀 있다고 지적했다.



GCC 국가 중 인구가 가장 많은 사우디아라비아는 스스로 걸프 지역의 '맏형'으로 여기는데 UAE가 불만이라는 것이다.



사우디 왕실을 대변하는 한 논평가는 작년에 UAE를 '반항적인 어린 동생'이라고 지칭해 UAE의 거센 반발을 부른 바 있다.



사우디와 UAE의 긴장 수위는 향후 사우디가 UAE의 행보에 어떻게 반응하느냐에 따라 달라질 것이라는 게 일반적인 관측이다.

<연합>

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