백진희 "안 좋은 개인사 있었는데 채널까지 삭제" 눈물

배우 백진희가 자신의 유튜브 채널이 일시정지를 받은 데 대해 속상해했다.

백진희는 28일 유튜브 채널에 '저 사기꾼 아니에요'라는 제목의 영상을 올렸다.

백진희. 유튜브 캡처

이날 백진희는 "지니이즈백 채널이 삭제됐다"며 "아침에 눈 떴는데 없어졌더라. 그래서 물어보니까 유튜브에서 메일이 와 있더라. 스팸, 현혹 행위, 사기에 대한 정책을 심각하게 위반했다고 이렇게 됐더라"고 말했다.

이어 "'퍼스널 컬러'를 올리고 이렇게 됐는데 당황스럽다. 이의 신청을 넣긴 했는데 하루에서 이틀 걸린다고 한다. 그만해야 하나"라며 눈물을 보였다.

그는 "한 달 넘게 찍고 고민하면서, 용기내면서 했다. 가이드라인을 어긴 게 없다"고 토로했다.

또 "혼자 크게 생각해서 울고 있다고 되게 '찐따' 같다고 생각할 수 있을 것 같다"며 "개인적으로 안 좋은 일이 있었는데 채널 삭제까지 됐다. 안 좋은 생각이 꼬리를 문 것 같다"고 했다.

다만 이후 채널 복구 소식을 전하며 "진짜 '지니이즈백'이 됐다. 밝고 건강한 모습을 위주로 보여드리고 싶었는데 작은 파동을 만들어 주셔서 크게 흔들린 하루였다. 더 단단해지라고 훈련시켜 주셨으니 '단단지니'가 돼 보겠다"고 다짐했다.

<뉴시스>

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