국민체육진흥공단 스포츠가치센터, ‘제64회 스포츠주간’ 행사 성료

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 스포츠가치센터가 제64회 스포츠주간을 맞아 소외계층과 소멸 위기 지역 유·청소년들을 대상으로 진행한 다채로운 스포츠 체험 프로그램을 성공적으로 마무리했다고 29일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 스포츠가치센터가 제64회 스포츠주간을 맞아 소외계층과 소멸 위기 지역 유·청소년들을 대상으로 진행한 다채로운 스포츠 체험 프로그램을 성공적으로 마무리했다고 29일 밝혔다. 이번 행사는 환경과 지역에 구애받지 않고 누구나 스포츠의 즐거움을 누릴 수 있는 기회를 제공하며 스포츠가 지닌 긍정적 가치를 확산시키는 계기가 됐다.

본격적인 행사의 포문은 지난 21일부터 23일까지 사흘간 열린 ‘2026년 소(小)중한 운동회’가 열었다. 인구 감소로 전교생 수가 적어 평소 대규모 체육 활동을 경험하기 어려웠던 작은 학교 학생들을 위해 기획된 이번 운동회는 경남 진주 등 인근 6개 지역 13개 학교에서 총 568명의 학생과 교사가 참여해 성황을 이뤘다. 학생들은 큰 공 굴리기, 줄다리기, 협동 달리기 등 함께 힘을 모아야 하는 단체 종목을 즐기며 협동심과 페어플레이 정신을 몸소 체험했다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 스포츠가치센터가 제64회 스포츠주간을 맞아 소외계층과 소멸 위기 지역 유·청소년들을 대상으로 진행한 다채로운 스포츠 체험 프로그램을 성공적으로 마무리했다고 29일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

이어 지난 25일과 26일에는 ‘양궁 전설’ 장혜진(2016 리우올림픽 2관왕)과 함께하는 ‘2026년 제1회 스포츠 가치 교육 캠프’가 개최돼 열기를 이어갔다. 충남 지역 소외계층 유·청소년 40여 명은 장혜진에게 직접 양궁을 배우는 특별한 시간을 가졌다. 피클볼과 스마트 스포츠 등 신개념 레저 스포츠를 통해 신체 활동의 즐거움을 만끽했다.

특히 스포츠가치센터는 모든 행사가 끝난 뒤 참가 학교별로 스포츠용품을 기부하며 일상 속 체육 활동의 지속성을 더했다. 스포츠가치센터 관계자는 “소규모 학교와 소외계층 학생들이 스포츠를 통해 건강하게 성장하길 바라는 마음으로 행사를 준비했다”면서 “앞으로도 지역 간 교육 격차를 줄이고 누구나 마음껏 뛸 수 있는 차별 없는 스포츠 프로그램을 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.

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