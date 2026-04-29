'포스트 아사다 마오' 日 나카이 아미…中 팬심 사로잡은 '반전 매력'

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽의 주역, 나카이 아미(18·일본)가 빙판 위를 넘어 글로벌 스포츠 아이콘으로 급부상하고 있다. 올림픽 동메달 획득으로 실력을 입증한 나카이는 특히 중국 시장에서 폭발적인 인기를 구가하며 일본 피겨 스케이팅의 새로운 시대를 열어가고 있다는 평가다.

지난 2월 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 여자 싱글 경기에서 나카이는 완벽에 가까운 연기로 동메달을 획득했다. 이날 그녀는 기술 점수(TES) 72.53점, 예술 점수(PCS) 67.92점, 쇼트 프로그램 점수 78.71로 총점 219.16점이라는 경이로운 점수를 기록하며 세계 정상급임을 증명했다.

놀라운 성적보다 더욱 눈길을 끄는 것은 그녀를 향한 중국의 열광적인 반응이다. 현지 피겨 팬들 사이에서는 그녀를 두고 과거 일본 피겨의 전설인 아사다 마오를 잇는 스타라는 평가가 나올 정도다. 압도적인 실력은 물론 팬들의 마음을 녹이는 사랑스러운 매력까지 겸비했다는 평이다.

지난 17일 나카이가 18번째 생일을 맞이하자 중국 내 반응은 그야말로 폭발적이었다. 국제빙상연맹(ISU)은 공식 웨이보를 통해 "아미의 날을 축하하는 날"이라는 특별 메시지를 남겼다. 그녀의 'Don't You Worry 'Bout A Thing' 공연 영상도 게시하며 나카이의 생일을 기념했다.

나카이 아미가 중국 팬들을 사로잡은 비결은 무엇일까. 나카이 무기는 반전 매력에 있다. 고도의 집중력을 요하는 경기가 끝난 후 나카이는 뺨에 두 손을 얹거나 귀여운 안무를 선보이며 관객들과 교감했다. 얼음판 위의 카리스마 넘치는 모습과 순수한 소녀의 얼굴을 오가는 그녀의 연기는 중국 팬들로 하여금 "귀엽다", "천사 같다"는 반응을 불러일으켰다.

<뉴시스>

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