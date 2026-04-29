조국 “만나는 분들이 ‘평택이 정치 1번지 돼서 좋다’고 하더라”

오는 6·3 전국동시지방선거와 동시에 열리는 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 대표가 29일 “만나는 분들께서 ‘평택이 전국적 조명을 받은 적 없는데 정치 1번지가 돼서 좋다’고 하더라”고 말했다.

조국혁신당 중앙선거대책위원회 상임위원장이자 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 대표가 지난 27일 서울 여의도 국회에서 열린 1차 선대위 회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

조 대표는 이날 오전 김어준씨의 유튜브 채널 ‘겸손은 힘들다 뉴스공장’에 나와 “수많은 시민들을 만나고 있다”며 이같이 주장했다. 그는 “잡념없이 ‘뚜벅이 유세’로 아침부터 밤까지 계속 시민들을 만나는 데 집중하고 있다”며, “시민들의 삶을 생생하게 느끼는데 참 보람이 있다고 생각이 든다”고 덧붙였다.

평택을은 더불어민주당 이병진 전 의원의 공직선거법 위반에 따른 당선무효형 확정으로 재선거를 치른다.

지난 국회의원 총선거에서 전국에 비례대표 후보를 냈던 것과 비교하면 이번이 더 힘들다고 조 대표는 강조했다. 그는 “총선 때는 비례후보만 내서 전국적 이슈만 제기하면 되는데 지금이 힘들다”며 “‘평택을’이라는 지역구의 구체적 과제를 제시해야 하고, 지역구민들의 마음을 얻어야 하니까 훨씬 힘들다”고 이유를 설명했다.

평택을에서는 조 대표를 포함해 민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 진보당 김재연, 자유와혁신 황교안 후보가 경쟁 중인데, 이 중 김용남 후보를 두고 조 대표는 “허위사실을 가지고 지금 다시 (이야기를) 꺼낸다면 저는 반격해야 한다”고 밝혔다. 앞서 김 후보는 자유한국당(국민의힘 전신) 소속일 때 문재인 정부 청와대 민정수석이었던 조 대표의 사모펀드 투자 의혹을 집중적으로 제기한 바 있다.

혁신당에서는 김 후보와 각을 세우며 조 대표가 진보 진영의 ‘진정한 후보’라는 점을 내세운다. 강경숙 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “김 후보는 검사 출신의 정치인이고, 여러 차례 논란의 중심에 선 인물”이라며 “정치적 노선의 급격한 변화, 상대방에 대한 원색적인 비난, 자신의 발언을 스스로 부정하는 행태들을 보여왔다”고 비판한 터다.

조 대표는 유튜브에서 “대한민국의 발전과 평택의 발전을 위해 평택 후보 중에서 누가 민주개혁 진영의 대표 주자인지가 중요하다”며 “평택 정치가 지금까지 힘이 없어서 못 푼 숙원이 있는데, (그것을) 누가 풀 수 있는지 (그리고 누가) 국회에 들어가서 검찰 개혁 등 각종 사회개혁을 진정으로 할 수 있는지 묻고 논쟁해야 한다고 본다”고 말했다.

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