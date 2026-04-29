유료 인공지능 모델이 공짜?…영남대생이라면 ‘AI@YU’ 무료 제공

영남대가 대학 구성원이 무료로 이용할 수 있는 생성형 인공지능(AI) 플랫폼 ‘AI@YU’를 오픈했다고 29일 밝혔다.

AI@YU는 최신 멀티 대형언어모델 기반의 생성형 AI 플랫폼이다. 챗GPT와 제미나이, 클로드, 퍼플렉시티 등 20여개 이상의 최신 생성형 유료 AI 모델을 하나의 통합 플랫폼에서 활용할 수 있도록 지원한다. 텍스트를 포함해 이미지·영상 생성 및 음성 입출력까지 지원하는 멀티모달 기능을 갖췄다.

AI@YU는 크레딧 차감 방식으로 운영한다. 크레딧은 매월 1일 학생·교수·직원 등 대학 전 구성원에게 자동 지급한다. 오픈AI인 ‘GPT-5 나노(nano)’ 모델과 마인드로직 ‘SAIT2 프로(PRO)’ 모델은 무제한 무료로 이용할 수 있다.

여기에 개인별 사용 기록을 보호하고자 개인이 작성한 프롬프트 등 사용 기록은 본인만 확인 가능하다. 외부 사용자와 관리자 열람이 불가하다는 점도 명시해 구성원이 안심하고 활용할 수 있도록 했다.

최근 생성형 AI 기술이 급격히 발전하면서 대학 현장에서도 학습 지원, 연구 활동, 행정 업무 등 전 영역에서 AI 활용 수요가 빠르게 확대하고 있다. 영남대는 이러한 변화에 대응해 대학 차원의 통합 생성형 AI 플랫폼을 도입함으로써 대학 구성원의 디지털 역량을 높이고 대학 경쟁력을 높인다는 계획이다.

AI@YU 도입에 따라 학생은 학습자료 조사·정리와 과제·리포트 작성 보조 등 개인 맞춤형 AI 서비스 지원을 통해 학습 역량을 강화할 뿐만 아니라 논문 작성 지원과 연구 데이터 분석 등 연구 생산성 향상을 기대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

최외출 영남대 총장은 “생성형 AI 플랫폼 서비스 도입을 통해 학생과 구성원이 문제 해결력과 창의성을 높여 ‘인류사회 번영에 공헌할 수 있고 시대를 선도하는 인재 양성’이라는 영남대의 비전에 걸맞은 미래형 인재로 성장하길 기대한다”고 말했다.

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