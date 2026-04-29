MLB 첫 부자 감독·단장 탄생…필라델피아 매팅리, 아들 밑에서 감독 대행

미국프로야구 메이저리그(MLB) 역사상 처음으로 아들과 아버지가 단장과 감독으로 팀을 이끌게 됐다.

필라델피아 필리스 구단은 28일(현지시간) 롭 톰슨 감독을 경질하고 돈 매팅리(65) 벤치 코치를 감독 대행으로 임명했다고 발표했다. 필라델피아 단장이 매팅리 대행의 아들인 프레스턴 매팅리(38)여서 아들이 아버지의 상사가 되는 MLB 역사상 최초의 상황이 만들어졌다. 당초 필라델피아는 최근 보스턴 레드삭스에서 경질된 알렉스 코라 전 감독에게 감독직을 제안했으나 코라 전 감독이 고사한 것으로 알려졌다.

돈 매팅리 필라델피아 감독 대행. 로이터연합뉴스

매팅리 대행은 1982년부터 1995년까지 뉴욕 양키스의 간판타자로 활약한 스타 선수 출신으로 은퇴 후 양키스에서 타격 코치, 벤치 코치를 지냈고 이후 로스앤젤레스 다저스 타격코치를 거쳐 2011년부터 2015년까지 다저스 감독을 맡았다. 당시 매팅리 대행은 류현진(한화)의 MLB 안착을 도왔다.

이후 2016년부터 2022년까지 마이애미 말린스 감독을 지냈고 2023년부터 2025년까지 토론토 블루제이스 벤치 코치로 활동했고 올해 필라델피아에는 올해 벤치 코치로 부임했다.

벤치 코치는 감독의 뜻에 따라 움직이지만 감독은 단장의 직접적인 지시를 받을 경우가 많아 아들의 뜻을 아버지가 따라야 하는 상황이 많아질 수밖에 없다.

특히 매팅리 대행의 아들인 프레스턴 매팅리 단장의 커리어는 아버지와 비교할 수 없을 정도로 짧다. 그는 아버지를 따라 야구 선수의 길을 걸었으나 마이너리그에서만 뛰다가 2011년 은퇴했다. 이후 샌디에이고 파드리스 스카우트로 프런트 생활을 시작했고 2023년 필라델피아 부단장, 2024년 단장으로 고속 승진했다.

지난 시즌 내셔널리그 동부지구 1위로 포스트시즌에 진출했던 필라델피아는 올 시즌 10연패에 빠지는 등 최근 10경기에서 1승 9패를 기록하면서 9승 19패(승률 0.321)로 지구 공동 최하위로 떨어졌다.



필라델피아는 매팅리 감독 대행을 선임하면서 더스티 와탄 3루 코치를 벤치 코치로, 마이너리그 트리플A 리하이 밸리 아이언피그스의 앤서니 콘트레라스 감독을 3루 코치로 임명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지