최환희, 동생 최준희 결혼식 앞두고 악몽 "끔찍했다"

배우 고(故) 최진실 아들 최환희가 동생 최준희의 결혼식을 앞두고 악몽을 꿨다.

최준희는 28일 소셜미디어에 오빠인 최환희와 나눈 메시지 대화 내용을 공개했다.

배우 고(故) 최진실 아들 최환희가 동생 최준희의 결혼식을 앞두고 악몽을 꿨다. 인스타그램 캡처

최환희는 최준희에게 "오늘 꿈에 네가 결혼식에서 내 옷 핑크 넥타이, 핑크 와이셔츠로 준비해 놓은 악몽을 꿨다"고 했다.

그러면서 "그래서 울었다. 끔찍했다"고 덧붙였다. 이에 최준희는 "아쉽다"는 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

2003년생인 최준희는 오는 5월 16일 서울 강남구 소재의 한 호텔에서 11세 연상의 남성과 결혼식을 올린다.

최준희는 지난 2월 결혼 소식을 전했다. 그는 "저에게 가족은 늘 쉽지 않은 단어였다"며 "이제는 누군가의 딸이 아닌 한 사람의 아내로서 그리고 앞으로 만들어갈 저만의 새로운 가족과 함께 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가보려 한다"고 했다.

최환희는 이번 결혼식에서 어머니 고(故) 최진실을 대신해 혼주로 나서 부모님의 빈자리를 채울 예정이다.

<뉴시스>

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