KDI국제정책대학원, 세종시청과 PBL 기반 정책협력 확대

사진=KDI국제정책대학원 제공

KDI국제정책대학원(이하 KDI대학원)이 세종시청과 추진한 첫 프로젝트 기반 학습(PBL) 정책협력의 성과를 공유했다. KDI대학원은 28일 세종시청을 찾아 정책제안 최종보고서를 전달하고, 향후 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 방문에는 김준경 원장과 류철 교수, 학생 19명이 참석했으며, 이승원 경제부시장 및 세종시 정책담당자들과 면담을 진행했다. 참석자들은 정책 제안의 실효성과 현장 적용 가능성, 향후 협력 방향 등에 대해 의견을 나눴다.

이번 협업은 세종시청이 사전에 제시한 8개 정책 현안을 KDI대학원의 교육과정과 연계해 추진됐다. 지방정부가 직면한 실제 정책 과제를 교육·연구 과정으로 가져와 분석하고 대안을 모색했다는 점에서 의미가 있다는 평가다. 세종시의 구체적인 정책 과제를 PBL 방식으로 다루고 학생들이 직접 정책 솔루션을 제안한 것은 이번이 처음이다.

사진=KDI국제정책대학원 제공

학생들은 재정, 지역발전, 로컬푸드 등 세종시 주요 현안을 주제로 팀별 연구를 수행했다. 각 팀은 문제 구조와 정책 쟁점을 분석하고, 국내외 사례 조사와 데이터 검토를 토대로 실행 가능성을 고려한 정책 대안을 마련했다.

PBL 방식은 학습자가 실제 문제를 직접 분석하고 해결 방안을 설계하는 실천형 교육 모델이다. 세종시청은 정책 과제 제공자로 참여해 행정 현장의 고민을 공유했고, KDI대학원은 이를 교육과정과 접목해 정책교육과 실무를 연결하는 협력 구조를 구축했다.

이날 학생들은 최종보고서 주요 내용을 발표하고 세종시 관계자들과 질의응답 및 피드백을 진행했다. 세종시는 다양한 국적과 배경을 가진 학생들의 시각을 통해 정책 아이디어를 넓히는 계기를 마련했고, KDI대학원은 현장 기반 정책교육의 성과를 구체화했다.

류철 KDI국제정책대학원 교수는 “이번 협업은 실제 정책 현안을 중심으로 대학원 교육과 지방정부의 정책 수요가 긴밀히 연결된 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 세종시와의 지속적인 관학협력을 통해 정책교육과 정책 현장 간 연계를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

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