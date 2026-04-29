이젠 여권까지…美국무부, 트럼프 얼굴 새긴 '한정판 여권' 발급

미국에서 도널드 트럼프 미 대통령의 얼굴이 새겨진 '한정판 여권'이 발급된다.



뉴욕타임스(NYT) 등 미 언론에 따르면 미 국무부는 28일(현지시간) 트럼프 대통령의 얼굴이 표지 안쪽에 들어간 여권을 7월부터 발급할 예정이다.

사진=AP연합뉴스

근엄한 표정의 트럼프 대통령 얼굴 아래 금색으로 된 트럼프 대통령의 서명이 들어간다.



트럼프 대통령의 얼굴 뒤로는 미 독립선언문이 새겨진다.



미 건국 250주년을 기념한 것으로, 발급은 재고가 소진될 때까지인 것으로 전해졌다. 국무부가 얼마나 많은 양을 제작할 것인지는 불분명하다고 NYT는 전했다.



'한정판 여권'을 발급받는 데 추가로 내야 하는 비용은 없다. 미 NBC 방송은 미 국무부 당국자를 인용, 워싱턴DC의 여권사무국에서 이 여권을 받을 수 있으며 온라인이나 다른 사무국에서 신청할 때는 기존 디자인의 여권을 발급받는 것이라고 전했다.



올리비아 웨일스 백악관 대변인은 성명을 내고 "이 애국적인 여권 디자인으로 미국 국민이 건국 250주년 축하에 참여할 수 있는 또 다른 대단한 기회가 생겼다"고 밝혔다.



트럼프 행정부 들어 여러 기관이 경쟁적으로 트럼프 대통령의 이름이나 서명을 차용하거나 차용을 추진하고 있다.



워싱턴DC의 대표적 공연장 케네디센터는 '트럼프 케네디 센터'로 명칭이 바뀌었다. 연방정부의 어린이 저축 프로그램 이름은 '트럼프 계좌'고, 100만 달러(약 15억원)를 내면 영주권을 주는 '트럼프 골드카드'도 있다.



미 재무부는 건국 250주년을 기념하는 차원에서 신규 발행 달러 지폐에 트럼프 대통령의 서명을 인쇄하는 방안을 추진한다고 밝힌 바 있다. 현직 대통령의 서명이 달러에 들어가는 것은 미국 건국 이후 처음이다.



트럼프 행정부는 건국 250주년을 맞아 백악관에서의 UFC 경기와 워싱턴DC에서의 자동차 경주 대회 등 각종 행사를 준비 중이다.

<연합>

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