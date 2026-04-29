PSG, 뮌헨과 UCL 4강 1차전 5-4 승리…이강인·김민재는 벤치

프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 독일 강호 바이에른 뮌헨(독일)과의 4강전에서 기선을 제압하고 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 2연패 꿈을 키워갔다.



이강인(PSG)과 김민재(뮌헨)는 벤치만 지켜 '코리안 더비'는 이뤄지지 않았다.



PSG는 29일 오전(이하 한국시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-2026시즌 UEFA 챔피언스리그 준결승 1차전 홈 경기에서 2골 1도움을 올린 우스만 뎀벨레와 2골을 넣은 흐비차 크바라츠헬리아의 활약을 엮어 난타전 끝에 뮌헨에 5-4로 이겼다.



이로써 대회 2연패를 노리는 PSG는 오는 5월 7일 뮌헨 원정 경기로 치를 2차전에서 비기기만 해도 결승에 오를 수 있다.

PSG는 지난 시즌에 구단 역사상 처음으로 UCL 정상에 오른 '디펜딩 챔피언'이다.



아울러 PSG는 2020-2021시즌 8강 1차전 3-2 승리 이후 UCL에서 이어진 뮌헨전 5연패 사슬도 끊었다.



반면, 2019-2020시즌 이후 6년 만이자 통산 7번째 우승에 도전하는 뮌헨은 2차전에서 반드시 승리해야 결승 진출을 바라볼 수 있게 됐다.



이강인과 김민재는 모두 교체 선수 명단에 포함됐으나 출전 기회는 얻지 못했다.

지난해 11월 같은 장소에서 열린 이번 대회 리그 페이즈 4라운드(뮌헨 2-1 승)에서 이강인이 전반 25분, 김민재가 후반 36분 투입된 뒤 5개월 만에 다시 만났지만, 그라운드에서의 대결은 이뤄지지 않았다.



이강인과 김민재는 직전 리그 경기에서 풀타임을 소화했다.



특히 이강인은 26일 열린 앙제와 프랑스 리그1 경기에서 1골 1도움을 올리며 3-0 완승을 이끌었으나 이날은 벤치에 머물렀다.



프랑스와 독일 최강 클럽의 대결답게 한 치 양보 없는 명승부가 펼쳐졌다.



뱅상 콩파니 감독이 출전 정지 징계로 벤치를 지키지 못한 뮌헨이 전반 17분 해리 케인의 페널티킥 골로 포문을 열었다.



루이스 디아스가 PSG 수비수 윌리안 파초의 반칙으로 얻어낸 페널티킥을 케인이 골키퍼를 완전히 속이고 오른발로 차넣었다.



케인의 올 시즌 UCL 6경기 연속 골 및 13호 골이자 뮌헨 공식전 54호 골이다.

PSG가 반격했다.



전반 24분 데지레 두에의 침투패스를 이어받은 크바라츠헬리아가 페널티지역 안 왼쪽에서 개인기로 상대 수비수를 제치고 오른발 슛으로 동점 골을 뽑았다.



전반 33분에는 뎀벨레가 상대 왼쪽에서 올린 코너킥을 주앙 네베스가 골 지역 왼쪽에서 머리로 돌려놓아 골망을 흔들어 전세를 뒤집었다.



그러자 뮌헨이 전반 41분 알렉산다르 파블로비치의 패스를 받은 마이클 올리세가 페널티 지역 가운데로 몰고 들어간 뒤 왼발슛으로 골문을 열어 2-2 동점을 만들었다.



하지만 PSG가 추가시간에 뮌헨 수비수 알폰소 데이비스의 핸드볼 반칙으로 얻은 페널티킥을 뎀벨레가 오른발로 마무리해 3-2로 다시 앞선 채 전반을 마쳤다.



PSG는 후반 11분 크바라츠헬리아의 추가 골로 한발짝 더 달아났다.



아슈라프 하키미가 상대 오른쪽을 허물고 페널티지역 안까지 공을 몬 뒤 중앙으로 낮게 깔아주자 동료들이 뒤로 흘렸고 쇄도한 크바라츠헬리아가 페널티지역 안 왼쪽에서 오른발 논스톱 슛으로 뮌헨 골문에 꽂았다.



2분 뒤에는 두에의 패스를 받아 뎀벨레가 역시 페널티지역 안 왼쪽에서 오른발슛으로 이날 자신의 두 번째 골이자 팀의 다섯 번째 골을 넣었다.



뮌헨은 후반 20분 요주아 키미히의 프리킥을 다요 우파메카노가 머리로 살짝 들려놓아 한 골을 만회했다.



이어 3분 뒤 케인의 스루패스를 이어받은 루이스 디아스의 오른발 감아차기 추가 골로 턱밑까지 추격했다.



앞서 오프사이드가 선언됐으나 비디오 판독을 통해 판정이 번복되면서 득점이 인정됐다.



하지만 이후 더는 PSG 골문을 열지 못했다.



PSG는 후반 42분 세니 마율루의 슈팅이 골대에 맞고 나와 더 달아나지 못했으나 리드는 끝까지 지켜냈다.

<연합>

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