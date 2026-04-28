“공정성·진실 추구… 언론 사명 실현”

세계일보 조사위원 정기교육이 28일 서울 용산구 세계일보 본사 대강당에서 조사위원 80여명이 참석한 가운데 열렸다.



이번 교육은 지역사회와 각 분야에서 활동 중인 조사위원의 역량 강화를 위해 마련했다. 이기식 사장은 환영사에서 “세계일보 조사위원들의 헌신에 깊이 감사드린다”며 “공정성과 진실 추구라는 사명을 함께 실현하고 신뢰받는 언론으로 성장해 나가기 위해 이번 교육을 마련했다”고 밝혔다.

28일 서울 용산구 세계일보 대강당에서 열린 ‘2026 세계일보 조사위원 1차 정기교육’에서 최광배 사단법인 세계일보 조사위원회 이사장(맨 앞 왼쪽부터), 박정훈 경영총괄부사장, 이기식 사장, 엄형준 경영전략실장을 비롯한 조사위원들이 기념사진을 촬영하고 있다. 유희태 기자

이날 교육은 공정성과 윤리의식 제고를 중심으로 한 다양한 프로그램으로 진행됐다. 조육현 중앙강사의 ‘세계일보 창간이념’을 시작으로 김정훈 조사국장의 ‘조사위원 창단이념’ 강의가 이어졌다. 부산대학교 배정철 교수의 인공지능(AI) 특강과 남제현 사진부 부장의 기사 제보용 사진 촬영 강의 등 실무 중심의 교육도 이뤄졌다. 각 협의회 활동을 공유하는 시간도 마련해 조사위원 간 소통과 협력 기반을 다졌다.



최광배 사단법인 세계일보 조사위원회 이사장은 “조사위원의 객관성과 공정성, 높은 윤리의식은 조직의 신뢰를 높이고 건강한 사회를 만드는 핵심 요소”라며 “이번 교육을 통해 조사위원 개개인의 역량이 한층 강화되길 기대한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지