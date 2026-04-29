우리나라 이산화탄소 농도, 또 최고치 경신

우리나라 이산화탄소 농도가 또 한 번 최고치를 경신했다.

기상청 국립기상과학원은 ‘2025 지구대기감시보고서’를 통해 이산화탄소·메탄·아산화질소·육불화황에 대한 지난해 우리나라 배경농도가 관측 이래 최고치를 기록했다고 29일 밝혔다. 배경농도는 균질하게 혼합된 대기 상태에서 측정된 농도를 가리킨다. 기상청은 안면도·제주고산·울릉도독도·포항 총 4곳에서 기후변화 원인 물질을 관측해오고 있다.

사진=게티이미지뱅크

지난해 우리나라 이산화탄소 배경농도는 432.7ppm(100만분의 1)으로 전년(429.5ppm)보다 3.2ppm 늘었다. 전지구 평균(425.6ppm)과 비교해도 7.1ppm 높았다.

전년 대비 상승폭(3.2ppm)은 최근 10년(2015∼2024년) 중 두 번째로 컸다.

우리나라 이산화탄소 배경농도는 2000년 이후 연 2.5ppm씩 높아지는 중이다. 최근 10년에는 연 2.6ppm씩 올라 증가세가 가팔라지는 형국이다.

전지구 평균 증가 속도 또한 2000년 이후 연 2.3ppm, 최근 10년 연 2.6ppm이다.

우리나라 이산화탄소 배경농도의 추이. 기상청 제공

다만 메탄 증가세는 달랐다. 지난해 우리나라 메탄 배경농도는 2023ppb(10억분의 1)로 전년 대비 2ppb 늘었다. 최근 10년 평균 증가율인 연 10ppb보다 증가 속도가 늦춰진 것이다.

아산화질소와 육불화황에 대한 지난해 우리나라 배경농도는 각각 340.6ppb, 12.5ppt(1조분의 1)로 전년(339.4ppb, 12.2ppt)보다 높았다. 이산화탄소와 같이 모두 관측 이래 최고치를 경신했다.

강현석 국립기상과학원장은 “우리나라 온실가스의 입체적 현황이 과학적으로 확인되고 있다”며 “기후변화 원인 물질의 기원 추적·영향·효과 분석 등에 대한 역량을 한층 강화해 나가겠다”고 했다.

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