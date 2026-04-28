삼성전자, 가전사업 재편…영업 조직도 경영진단 착수

삼성전자가 수익성이 낮은 일부 가전 생산라인을 폐쇄하고 외주로 전환하는 등 가전 사업 재편에 착수한다.



글로벌 경영환경의 불확실성이 커지고 시장 경쟁이 치열해지는 가운데 근본적 체질 개선을 통해 재도약의 발판을 마련하기 위해서다.

삼성전자 서초사옥. 연합뉴스

28일 업계에 따르면 삼성전자 가전 사업을 맡고 있는 DA사업부는 최근 임직원 대상 경영설명회를 열고 신속한 사업 구조 재편을 통해 수익성을 제고하고 지속가능한 성장 동력을 확보하기 위한 미래 비전을 제시했다.



이번 계획에는 식기세척기·전자레인지 등 일부 가전 생산라인을 폐쇄하고 외주 생산으로 전환하는 내용이 포함됐다.



1989년 이후 주요 해외 생산거점 역할을 맡아온 말레이시아 공장도 폐쇄하기로 결정했다.



이 같은 방침은 갈수록 어려워지는 대외 환경 속 현재 가전 사업의 구조적 한계를 극복하고 수익 기반의 성장형 사업으로 전환해야 한다는 판단에 따른 것이다.



삼성전자 가전 사업은 최근 중국의 저가 공세에다, 반도체를 비롯한 주요 부품의 원가와 물류비 상승이 겹쳐 어려움이 가중되고 있다.



삼성전자는 사업 혁신을 위해 최고 경험·품질 구현 제품에 더욱 집중하고 글로벌 냉난방공조(HVAC) 사업에 박차를 가할 계획이다. 또한 기업 간 거래(B2B), 구독서비스 등 고성장 사업 확대를 병행한다.



이에 따라 '비스포크' 시리즈 세탁기와 냉장고, 에어컨 등 글로벌 최고 수준의 경쟁력을 갖춘 전략 제품에 역량을 집중하기로 했다.



삼성전자는 올해 상반기 냉장고, 세탁기, 에어컨, 로봇청소기, 의류관리기 등 최적의 경험을 제공하는 인공지능(AI) 가전 신제품들을 선보였다.



미래 먹거리인 HVAC 사업은 지난해 인수한 독일 플랙트그룹과 함께, 연평균 9% 이상 고성장할 것으로 전망되는 중앙공조 분야를 집중 공략한다.



글로벌 AI 데이터센터를 중심으로 한 HVAC 거래선을 유럽과 북미, 아시아권으로 확대하고, 데이터센터 냉각 역량을 강화하기 위한 액체냉각 설루션도 계속해서 강화할 계획이다.



AI 홈 설루션인 스마트싱스를 기반으로 B2B 시장 공략을 강화하기 위해 B2B 특화 라인업과 전담 인력 확충에도 나선다. 성장 사업인 가전 구독 서비스도 한국 판매를 가속화하고 해외 진출에도 발 빠르게 나설 계획이다.



김철기 DA사업부장은 "올해가 가전 사업 구조 혁신에 나설 마지막 '골든타임'이라는 절박한 위기의식을 가지고, 선택과 집중을 최대한 빠른 속도로 실행해 수익성 기반의 성장하는 사업으로 환골탈태해야 한다"고 말했다.







삼성전자는 지난달 말부터 국내 TV와 생활가전, 스마트폰 판매 및 영업을 도맡는 한국총괄에 대한 경영진단도 착수했다.



업계에 따르면 이번 진단은 삼성전자 사업지원실 내 경영진단팀이 아닌 디바이스경험(DX)부문 경영진단팀이 이끈다.



이는 지난해 사업지원실이 주도한 영상디스플레이(VD)사업부 진단의 연장선상으로, 생산 부서를 넘어 영업 현장까지 범위를 확대했다는 점에서 의미가 크다는 해석이 나온다.



삼성전자는 경영 진단을 통해 영업조직 비용 구조를 전면 재설계할 것으로 관측된다.

<연합>

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