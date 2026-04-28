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방탄소년단, 美 공연지 엘파소서 특별상…'BTS 위크엔드' 선포

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엘파소 선 볼 스타디움서 韓 가수 첫 공연…현지 기관 "1천105억원 경제 효과"

그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 '아리랑'(ARIRANG)으로 방문하는 미국 텍사스주 엘파소 카운티로부터 특별상을 받았다.

엘파소 카운티 위원회는 27일(이하 현지시간) 방탄소년단에게 '에스티마도 아미고'(Estimado Amigo·소중한 친구) 상을 수여하고, 공연일인 5월 2∼3일을 '엘 파소 BTS 위크엔드'(El Paso BTS Weekend)로 선포하는 결의안을 승인했다고 밝혔다.

방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공
방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

엘파소 카운티는 방탄소년단의 공연이 지역 관광 활성화와 커뮤니티의 자부심 고취에 기여한 점을 인정했다. 또 방탄소년단의 음악에 담긴 사회적 메시지와 공익적인 가치도 높이 평가했다.

엘파소 관광 기관의 브룩 언더우드 사무국장(Executive Director)은 현지 매체에 "방탄소년단 콘서트가 양일간 지역 경제에 7천500만달러(약 1천105억원)의 경제 효과를 낼 것"이라고 전망했다.

엘파소 현지 '아미'(팬덤명)는 방탄소년단을 맞아 도시의 상징물인 '스타 온 더 마운틴'(Star on the Mountain)을 보라색으로 점등하기 위해 모금 활동도 펼쳤다.

방탄소년단은 다음 달 2∼3일 미국 엘파소 선 볼 스타디움에서 한국 가수 최초로 단독 콘서트를 연다.

<연합>


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