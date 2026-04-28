李대통령 “이순신 장군 정신 등불 삼아 국난 극복 전력”

이재명 대통령이 28일 충무공 탄신일을 맞아 “이순신 장군께서 국난에서 나라를 구해냈던 것처럼 함께 지금의 위기를 극복해 나가자”고 했다.



이 대통령은 이날 충남 아산 현충사에서 열린 충무공 탄신 제481주년 행사 기념사에서 “제아무리 큰 위기도 국민들이 한마음으로 힘을 모아 나간다면 얼마든지 이겨낼 수 있다”며 이같이 말했다. 현직 대통령이 충무공 탄신 행사에 참석한 것은 김영삼 전 대통령 이후 처음이다. 청와대 관계자는 “국민통합과 포용의 의미를 담은 행보”라고 설명했다.

이재명 대통령이 28일 충남 아산시 현충사에서 열린 충무공 이순신 장군 탄신 제481주년 기념행사에서 헌화 후 자리로 향하고 있다. 뉴시스

기념사에서는 위기 극복을 위한 국민통합이 강조됐다. 이 대통령은 “이순신 장군의 정신을 등불 삼고, 국민통합의 강한 힘을 원동력 삼아 국난 극복을 위해 전력을 다할 것”이라며 “이순신 장군께서 불과 13척의 배로 열 배가 훨씬 넘는 왜군 함대를 격파할 수 있었던 것도 장군부터 병사와 백성들에 이르기까지 모두가 한마음으로 똘똘 뭉쳤기에 가능했던 일”이라고 했다. 이순신 장군의 ‘생즉사 사즉생(生卽死 死卽生)’ 정신도 언급했다. 이 대통령은 “사선을 넘나드는 전장 속에서 연전연승 신화를 써 내려 갈 수 있었던 비결은 죽음을 각오하고 오직 나라와 백성의 안전을 지켜내야 한다는 준엄한 소명의식과 애민 정신이었다”며 존경을 표했다.



아울러 “지금의 위기를 새로운 도약의 기회로 반드시 바꿔낼 것”이라고 다짐했다. 이 대통령은 “성장의 결실이 국민 모두에게 고루 돌아가는 상생의 구조를 정착시키고, 특권과 반칙이 용납되지 않는 공정한 사회를 만들어 사회적 신뢰를 회복하겠다”고 했다. 에너지 전환 속도전, 인공지능(AI)을 비롯한 첨단기술 분야에서의 선도국가 도약도 재차 약속했다.



이 대통령은 현충사 관리소장의 분향·헌작과 축문 낭독으로 구성되는 초헌례, 충무공 후손 대표의 아헌례, 시민 제관의 종헌례 순으로 진행되는 다례 행사에도 참석해 헌화·분향했다. 현충사 활터에서 진행된 ‘대통령기 전국 시도대항 궁도대회’에도 참석, 궁사들의 활쏘기를 참관했다. 국가유산청장과 해군참모총장 등 600여명이 참석한 이날 행사는 일반 시민에도 공개됐다.

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