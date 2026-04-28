美·이란 꼬여가는 종전 협상… 등 터지는 亞·阿 빈국들

미국·이란 전쟁이 28일(현지시간)로 개전 두 달을 맞았지만 전 세계가 기대하는 종전은 좀처럼 실마리가 보이지 않고 있다. 수차례 차려진 협상 테이블에서 양국 간 불신만 커진 가운데, 이란이 호르무즈해협 개방을 전제로 내놓은 새 제안에 미국은 불만을 표하고 있다. 답답한 교착이 이어지며 전쟁이 만든 경제 충격파가 미국이 아닌 제3의 국가들에 향하는 형국이다.



미국 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 도널드 트럼프 행정부는 이날 이란이 제시한 종전안을 국가안보팀 회의에서 논의했다. 이란은 하루 전 이견이 첨예한 핵 문제는 일단 뒤로 미루고, 호르무즈해협 개방과 미국의 역봉쇄 해제 등 실행 가능한 부분부터 합의하고, 핵 합의는 뒤로 미루자는 취지의 제안을 백악관에 전달한 바 있다.

호르무즈에 갇힌 배들 호르무즈해협 개방 논의를 먼저 하자는 이란의 제안에 미국이 불만을 표하며 종전 협상 교착 국면이 지속되는 가운데, 호르무즈해협이 열리기를 기다리는 선박들이 27일(현지시간) 오만 해안 너머로 보이고 있다. 이란 핵물질 농축을 두고 양측의 견해차가 커 단기간 내에 호르무즈해협 통항이 정상화될 가능성은 크지 않다는 전망이 우세하다. 무산담=로이터연합뉴스

그러나 NYT는 내부 관계자의 말을 인용해 트럼프 대통령이 이란의 이 같은 제안에 불만족하고 있다고 전했다. 트럼프 대통령이 왜 만족하지 않는지는 정확히 밝혀지지 않았으나, 이란의 핵무기 보유를 용인하지 않는 것이 협상 국면에서 트럼프 행정부의 ‘레드라인’인 것만은 분명해 보인다. 트럼프 대통령은 전쟁 개전 이후 협상 상황과 내용에 대해 여러 차례 말을 바꿔왔지만 이란이 핵무기를 보유해서는 안 된다는 것만은 일관되게 주장해왔다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인도 이날 브리핑에서 “이란과 관련한 대통령의 레드라인은 매우 분명하다”고 설명했다.



이란이 호르무즈해협 통제권을 갖는 것에도 미국은 부정적이다. 마코 루비오 미 국무장관은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 “이란이 누가 국제 수로를 이용할 수 있는지, 이용하기 위해 얼마를 내야 하는지 결정하는 체제를 일상화하는 것을 우리는 용납할 수 없다”고 강조했다.



일단, 미국은 제안을 거부한 채 호르무즈해협을 이란이 먼저 개방하도록 압박하는 외교 전략을 취할 것으로 보인다. CNN방송은 소식통을 인용해 양국 간 물밑에서 치열한 외교 접촉이 이어지고 있으며, 잠재적 합의의 첫 단계는 이란이 호르무즈해협을 재개방하는 데 초점이 맞춰질 것으로 보인다고 보도했다. 다만 여전히 양측 입장의 격차가 커 이른 시일 내에 돌파구가 마련될 여지는 크지 않다는 부정적 전망이 우세하다.

지난 15일 필리핀 수도 마닐라에서 미국·이스라엘과 이란 전쟁 발발 뒤 심해지고 있는 에너지 부족과 고유가에 항의하는 시위가 열렸다. 시위대들이 도널드 트럼프 미국 대통령의 사진과 미국을 비판하는 내용이 적힌 팻말을 들고 있다. AP연합뉴스

전쟁이 장기화하면서 전 세계 경제는 비상이 걸렸다. 호르무즈해협이 세계 경제에 미치는 영향력이 워낙 큰 탓에 전쟁 당사국인 미국보다 더 큰 경제적 타격을 입는 국가들이 속출하고 있다. NYT는 아시아 공장들이 문을 닫고, 한국을 포함한 베트남, 태국 등에서는 에너지 배급제가 시행되고 있다고 언급했다. 거의 모든 나라가 공급 부족으로 인해 물가 상승과 경기 침체가 동시에 나타나는 스태그플레이션 위기에 직면했다고도 했다.



특히 가난한 나라가 가장 혹독한 경제적 고통을 겪게 될 것이라고 전망했다. 이들 나라의 소비자들은 높아진 에너지 가격을 감당할 여력이 없고, 정부도 비용을 상쇄할 지원을 제공할 형편이 못되기 때문이다. 국제통화기금은 최근 아프리카에서 “식량 불안이 크게 우려된다”고 밝혔고, 유엔개발계획은 아시아태평양 지역에서 이란 전쟁으로 수백만 명이 빈곤층으로 전락할 위험에 처해 있다고 경고하기도 했다.



오히려, 전쟁을 일으킨 미국은 경제적 영향이 미미한 수준이다. 세계 1위 석유 생산국으로 소비하는 것보다 더 많은 석유와 가스를 자체 생산하는 덕분이다. 다만, 국제유가가 더 오르면 운송비와 소비재 가격이 상승하며 미국도 경제적 충격에서 자유로울 수 없게 된다. 전임 조 바이든 행정부 시절 재무부 수석 경제학자를 역임한 벤 해리스 브루킹스연구소 부소장은 “만약 이 충격이 계속된다면 6개월 후에는 지금과는 전혀 다른 이야기를 하고 있을 것”이라고 경고했다.



이란 전쟁이 만든 전 세계적 경제 충격으로 인해 유럽과 아시아 국가들의 미국에 대한 반감이 커지는 것은 미국이 감당해야 하는 더 큰 반작용이다. 애덤 포즌 피터슨 국제경제연구소장은 이란과 전쟁을 시작하기로 한 트럼프 대통령의 결정은 전 세계에 심각한 경제적 여파를 낳았고, 이 영향으로 미국의 패권이 상당 부분 훼손됐다면서 “현재로서는 미국이 직접적인 어려움을 덜 겪고 있는 것처럼 보일 수 있지만, 그 부분을 간과해서는 안 된다”고 평했다.

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