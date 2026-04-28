'일가족 삼단봉 폭행' 진천 3인조 강도 배후 2명 추적 중

충북 진천에서 3인조 강도가 가정집에 들어가 일가족을 삼단봉으로 폭행하고 결박한 사건과 관련, 경찰이 이들과 범행을 모의한 공범 A씨 등 2명을 추가로 쫓고 있다.



28일 법조계에 따르면 50대 B씨 등 3명은 지난달 9일 오전 9시 45분께 진천군의 한 단독주택에 들어가 80대 노인과 그의 손자 등 일가족 4명을 삼단봉으로 폭행하고 케이블 타이로 손발을 묶은 뒤 금고 비밀번호를 요구한 혐의(특수강도) 등으로 구속기소 됐다.

사진=연합

B씨 등은 당시 일가족 중 한명이 창문을 통해 달아나자 강도 행각을 포기하고 도주했다가 나흘 만에 모두 검거됐다.



B씨는 교도소 수감 생활 중 알게 된 A씨 등 2명으로부터 해당 가정집에 거액의 현금이 보관돼 있다는 얘기를 듣고 이 같은 범행을 계획한 것으로 알려졌다.



피해를 본 가정집에 거액의 현금이 보관돼 있었는지는 확인되지 않았다.



경찰이 추적 중인 A씨 등 2명은 동종 전과가 많다는 이유 등으로 직접 범행에 가담하진 않고 범죄 수익금을 나누기로 했던 것으로 알려졌다.



경찰 관계자는 "수사 중인 사안이라 아무것도 확인해 줄 수 없다"고 밝혔다.

<연합>

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