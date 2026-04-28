“미리 보는 한국시리즈? 지금 순위는 전혀 상관없다”라며 손사래 치면서도 선두 질주가 싫지 않은 KT 이강철 감독 “힐리어드 타구 속도 보면 포기하기 아까워”

[수원=남정훈 기자] “미리 보는 한국시리즈요? 에이 지금 순위, 아무 상관 없어요”

프로야구 KT와 LG의 2026 KBO리그 맞대결이 펼쳐진 28일 수원 KT위즈파크. 이날 경기는 1,2위 간의 맞대결로 관심을 모았다. 이날 경기 전까지 KT가 17승8패로 선두, LG가 16승8패로 반 경기차 뒤진 2위로 바짝 추격을 하고 있다. 주중 3연전의 결과에 따라 선두 경쟁의 양상이 바뀔 전망이다.

경기 전 만난 KT 이강철 감독은 “개막한 지 며칠 됐다고, 지금 순위는 크게 중요하지 않다”면서 “6개월 지나도 지금 순위면 인정할게요”라며 손사래를 쳤다.

최근 몇 년간 KT는 시즌 초반 하위권을 전전하다 중반부터 치고 올라가는 양상을 보였다. 올 시즌은 시작부터 순위표 위에서 출발하는 상황이 사령탑 입장에선 싫을 리 없다. 이 감독도 “좋기야 좋죠. 맨날 마이너스 계산하면서 시작했는데, 지금은 플러스 계산을 하고 있으니 ‘아, 이런 날도 오는구나’ 싶네요”라고 답했다.

이 감독은 이날 선발 라인업으로 김민혁(좌익수)-최원준(우익수)-김현수(1루수)-장성우(지명타자)-힐리어드(중견수)-오윤석(3루수)-김상수(2루수)-한승택(포수)-이강민(유격수)을 냈다. SSG와의 지난 주말 3연전의 마지막 날인 지난 26일에 1,2번 타순을 바꿔 효과를 봤고, 이날도 그대로 냈다. 이 감독은 “이겼으니까 한 번 더 해봐야지”라며 웃었다.

현재 KT 타선에는 팀 타선의 핵심인 안현민과 허경민이 빠져있다. 그럼에도 팀 타율 0.282로 전체 1위에 올라있다. 이날 상대인 LG는 평균자책점 3.44로 전체 1위다. ‘창’과 ‘방패’의 싸움이 아니냐고 묻자 이 감독은 “우리가 ‘창’ 맞아요?”라고 되물은 뒤 “(김)현수와 (최)원준이가 새로 들어와서 잘 쳐주고 있고, (장)성우가 잘 해결해주고 있다. 현민이, 경민이가 빠져서 힘들 뻔한 타이밍에 방망이만큼은 어디에도 뒤지지 않는 (김)민혁이가 와줘서 잘 버텨주고 있는 것 같다”라고 답했다.

다만 외국인 타자 샘 힐리어드에 대한 판단은 아직 유보다. 힐리어드는 타율 0.224 5홈런 18타점을 기록 중이다. 홈런 5개로 펀치력은 좋지만, 타율이 다소 낮다. OPS도 0.730으로 외인 타자치고는 낮아 생산력이 아직은 신통치 못한 모습이다. 이 감독은 “왼손타자인 힐리어드가 메이저리그에서도 왼손 투수가 나오면 경기에 나서지 않는 플래툰 시스템을 적용받았다고 하더라. 그래서 왼손투수가 나오면 내가 봐도 타이밍이 잘 안 맞더라”라면서도 “그런데 배트 스피드가 워낙 빠르고, 잘 맞으면 타구 속도가 시속 180km 이상이 나오니 포기하기도 아깝다. 그리고 선구안도 나름 괜찮아서 볼넷도 골라주고, 수비나 주루가 되니까 우선은 기다려보려고 한다”라고 설명했다.

KT는 LG와 지난달 개막 2연전에서 만나 모두 승리한 바 있다. 이날 LG 선발로 나서는 아시아쿼터 외국인 투수 라클란 웰스(호주)는 지난 22일 한화전에서 8이닝 무실점 역투를 선보이는 등 4경기에서 2승1패 평균자책점 1.44를 기록 중이다. 이 감독은 “WBC나 시범 경기 때만 봐서는 ‘쟤를 왜 쓰나’ 싶었다. WBC를 보니까 쌍둥이 형인 알렉산더 웰스가 더 잘 던지던데 KBO리그가 개막하니 기가 막히게 던지더라. DNA를 바꾸고 온건지, 갈수록 좋아지는 모습이다”라면서도 “지난번 경기에서 8이닝 무실점했으니 이제 좀 맞을 때가 되지 않을까?”라고 기대했다.

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