제주영어도시 5번째 국제학교 FSAA 첫삽

제주영어교육도시에 국내 첫 순수민간자본 국제학교이자 이공계 학교인 ‘풀턴 사이언스 아카데미 애서튼(FSAA·조감도)’이 2028년 8월 개교한다. 영어교육도시 내 다섯 번째 국제학교다.



28일 제주국제자유도시개발센터(JDC)에 따르면 이날 첫 삽을 뜬 FSAA는 미국 조지아주 애틀랜타 명문 사립학교 ‘풀턴 사이언스 아카데미(FSA)’의 첫 글로벌 캠퍼스다. 조지아주 1위 STEM(과학·기술·공학·수학 등 이공계 분야)의 수준 높은 교육 과정과 교사 시스템을 바탕으로 아시아 최고의 글로벌 과학영재교육 허브를 비전으로 한다.



FSA는 미 연방 교육부로부터 최고 권위의 ‘내셔널 블루 리본 스쿨’에 선정된 바 있다. 세계적인 교육 인증기관인 ‘코그니아(Cognia)’가 세계 35개 교육기관에 수여한 ‘2025 Cognia School of Distinction’에 선정되기도 했다.



FSA의 강점은 과학(STEM)·영재교육에 특화된 커리큘럼, 우수한 교사 운영 프로그램, 학생 개인별 차별성을 부각할 수 있는 다양한 비교과 활동 등으로 요약할 수 있다. FSA는 STEM 분야의 올림피아드 대회와 스포츠를 포함한 각종 대회에서 수년간 조지아주 전체 1위를 기록 중이다. 졸업생의 75%가 아이비리그를 포함한 미국 상위 50개 대학에 진학하는 등 높은 진학률을 자랑한다.



서귀포시 대정읍 제주영어교육도시 내 8만2645㎡(약 2만5000평) 부지에 설립될 FSAA는 유치원부터 12학년까지 총 1354명을 정원으로 운영할 계획이다. 연면적 약 1만7000평의 캠퍼스는 본관, 학생 기숙사 및 교사 레지던스 등 다양한 시설을 갖춘다.



FSAA 교사진은 본교 파견 교사를 포함해 본교와 동일한 채용·관리시스템을 통해 운영한다. 두 학교 교사 간 순환 프로그램, 공동 트레이닝 등을 통해 교사진의 수준을 동일하게 유지한다. 재학생들은 본교와 동일한 STEM 커리큘럼과 다양한 비교과 활동을 누리게 된다.

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