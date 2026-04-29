[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 29일 (수요일) 60년생 금전으로 인한 시비가 생기기 쉽다

96년생 약간의 걸림돌은 있지만 그리 길지 않다. 84년생 정리할 부분이 있다면 곧장 해결하라. 72년생 오래 쌓아온 신뢰가 무너지는 것은 한순간. 60년생 금전으로 인한 시비나 구설이 생기기 쉽다. 48년생 위태로운 형국이니 매사 조심하라. 36년생 갈무리하고 다독거려야 만사가 편해진다.

97년생 대인관계에 있어 유연성 있게 대처하라. 85년생 내가 할 일이니 하고 쉼이 길하다. 73년생 거리감이 있는 사람도 가까이 노력하라. 61년생 먹자니 그렇고 버리자니 아까운 행세. 49년생 떡 줄 사람은 생각도 하지 않고 있다. 37년생 유일한 벗마저 떠나면 세상에 혼자인 듯.

98년생 일면식이 없는 사람도 눈여겨보면 보탬이 된다. 86년생 짜증나고 힘들어도 급하게 구는 건 금물. 74년생 해결되지 않은 일들이 쌓이기 시작한다. 62년생 시급한 문제부터 풀면 해결된다. 50년생 풀지를 않으니 마음의 병이 될 수 있다. 38년생 길 잃은 강아지가 주인을 만나는 격이다.

99년생 궁하면 통한다는 말이 실감난다. 87년생 모양새가 좋지 않는 상황이다. 75년생 이해관계 다르니 하나의 잣대로 재지 마라. 63년생 잠시 쉰다는 기분으로 길을 나서라. 51년생 어디서 무엇을 할지 생각하고 옮겨라. 39년생 작은 것 모일 때는 많은 시간이 요구된다.

00년생 매사 경솔함은 금물이다. 88년생 주변여건이 어떤지 직접 확인하라. 76년생 무책임한 발언을 일삼는 사람은 정리하라. 64년생 시작은 쉬우나 마무리는 만만하지 않다. 52년생 겉모습만 보고 사람을 판단하지 마라. 40년생 솔깃할만한 말들이 들려오나 시간낭비다. 28년생 작정하고 나서면 오히려 힘들다.

01년생 일을 도중에 그만두면 효과가 적다. 89년생 함께 하는 사람들과의 마찰은 피하라. 77년생 부족한 자신 느끼지만 발전의 밑거름이다. 65년생 번잡한 일들은 피하고 가벼운 일부터 하라. 53년생 요직에 있다면 겸손함을 잃지 마라. 41년생 금전적인 이득이 발생할 일이 온다. 29년생 한창 물이 오른 나무처럼 뜻을 펼친다.

02년생 열성적이고 꾸준한 노력의 성과는 주어진다. 90년생 오늘은 일은 많고 수익이 적은 운이다. 78년생 기대조차 할 수 없다면 노력 밖에 없다. 66년생 마음이 불안할 때는 무조건 피하고 본다. 54년생 힘든 사연을 부여안고 가슴에 멍이 든다. 42년생 집안에 먹구름이 있다 말을 자제하라. 30년생 시간 낭비할 수 있으니 해결책을 찾아라.

03년생 우연히 뜻밖의 일로 덕을 받는다. 91년생 매듭이 너무 많으면 일이 꼬인다. 79년생 갈망하던 것이 현실로 나타날 수 있다. 67년생 부질없는 일에 미련두지 말라. 55년생 빈 공간이 눈에 들어와도 그냥 두어라. 43년생 꾸물대다가 동문서답하니 미리 준비하라. 31년생 정도를 택하면 긍정적인 결과가 나타난다.

04년생 자기 일을 남에게 책임을 전가하지 마라. 92년생 잘 피하면 문서로 한몫보는 운이다. 80년생 피한다고 해결 안된다면 맞부딪쳐라. 68년생 필요한 부분이 예상치 못했던 곳에서 온다. 56년생 과도한 집착에 눈이 멀면 기회를 못얻는다. 44년생 큰 것만 취하니 운수 대통이다. 32년생 조용한 가운데 변화가 예상되는 시점.

05년생 중요한 일이다. 신중하게 결정하라. 93년생 고민은 작은 것이니 크게 생각하라. 81년생 애정관리에 철저히 안하면 상처를 남긴다. 69년생 다시 한번 귀기울여 볼만한 것들이 있다. 57년생 부질없는 경쟁은 서로를 지치게 한다. 45년생 금전문제가 결부되면 냉각될 수 있다. 33년생 무조건 믿고 맡기는 건 위험천만이다.

06년생 아직 이르다 참고 때를 기다려라. 94년생 하찮더라도 흘려듣지 않는 태도가 좋다. 82년생 눈높이를 맞추는 일이 중요한지 깨달아라. 70년생 자신의 생각대로 일이 무난히 진행된다. 58년생 기억이 떠오른다면 애써 감추려마라. 46년생 불신을 씻어내지 못하면 진전은 어렵다. 34년생 고대해온 것이 눈앞에 다가온다.

95년생 지식과 성실성으로 위기를 헤쳐나가라. 83년생 개천에서 용 났다는 말은 계획을 수립하라. 71년생 활동에 적극적으로 참여할 수 있는 기회다. 59년생 마음의 동요됨을 제어하기 바란다. 47년생 옳다고 여긴 일이 결과가 나쁠 수 있다. 35년생 정신적으로 힘든 시기지만 해결책이 안보인다.

백운철학원

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